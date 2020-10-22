Serra ganha lanchonete especializada em sanduíche de pão de alho

O pão de alho com coração de galinha é o carro-chefe da SandubAlho Crédito: Douglas Miranda

Inspirados por uma badalada sanduicheria do Rio de Janeiro, os empreendedores Douglas Miranda e Patrícia Pozzatto lançaram aqui no Estado, em abril, um delivery em que o carro-chefe é um sanduba com dois ingredientes do nosso churrasco: pão de alho e coração de galinha.

A combinação fez sucesso nas entregas e ganhou ponto fixo em setembro, no bairro Valparaíso, Serra, com a abertura da lanchonete SandubAlho. Como o nome sugere, a casa é especializada em sanduíches feitos com pão de alho recheado de ingredientes variados.

Além do pão com coração (a partir de R$ 17, sem queijo), o cliente pode escolher entre as versões alho tradicional, alho com ervas e alho-poró, optando em seguida pelo recheio (linguiça da roça, carne de boi, frango, pernil, calabresa e misto) e adicional de queijo.

“Somos pioneiros no Estado e estamos felizes com o sucesso dos sanduíches. Queremos crescer, já temos planos para abrir em Vitória!”, conta Douglas, que deixou o emprego de coordenador de logística em uma cooperativa para dedicar-se apenas ao negócio. Endereço: Rua Santos Dumont, 49, Valparaíso, Serra. Delivery: iFood e (27) 99777-5083.

ALAMBIQUE LANÇA CACHAÇA COM CAUSA AMBIENTAL

O Alambique Princesa Isabel acaba de lançar uma edição especial de sua cachaça orgânica armazenada por três anos em barris de jequitibá-rosa. A bebida traz antas estampadas no rótulo e terá 15% do valor das vendas doados ao programa ambiental Pró-Tapir , liderado por um grupo de biólogos que atua na conservação do animal, e também de catetos e queixadas, na Mata Atlântica.

Nova cachaça Princesa Isabel terá parte do valor das vendas doado ao programa Pró-Tapir Crédito: Heron Fernandes Filho

As antas são consideradas as jardineiras da floresta, pois espalham sementes enquanto fazem suas caminhadas diárias pela mata. Uma das iniciativas do projeto apoiado pelo alambique linharense é difundir conhecimento sobre preservação ambiental entre as crianças capixabas. Para saber como adquirir a cachaça, entre em contato pelo Instagram Alambique Princesa Isabel