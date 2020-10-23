Dia Mundial da Massa: 14 pratos para celebrar nos restaurantes do ES

Criação chinesa eternizada pelos italianos, o macarrão é uma das comidas mais antigas e apreciadas do mundo. Logo, é justo que esse alimento tenha uma data comemorativa em sua homenagem. Neste ano, o dia 25 de outubro, Dia Mundial da Massa ou Dia Mundial do Macarrão, cai em um domingo - coincidentemente a ocasião da semana em que várias famílias têm à mesa, por tradição, um bom prato de...macarrão.

Quem vai sair para comer fora, ou prefere pedir delivery, conta com inúmeras opções apetitosas de massa para escolher nos cardápios. Elas não estão somente nas casas italianas mais badaladas da Grande Vitória e da Região Serrana, mas também em steakhouses e bistrôs de inspiração norte-americana.

Reunimos 14 sugestões de pratos, com oito diferentes tipos de massa, para quem não abre mão de aproveitar a data comendo bem. É só escolher entre espaguete, pappardelle, caramelli, caracolino, penne, talharim, capeletti e ravióli. Os molhos são de dar água na boca. Buon appetito!

ESPAGUETE AO PESTO COM BADEJO GRELHADO

O espaguete domina a seção de massas do cardápio do Oriundi ( @restaurante.oriundi ). Com pesto genovês e tomate fresco, ele é um belo acompanhamento para o badejo grelhado com azeite de ervas e raspas de limão siciliano (R$ 82,50).

Espaguete com pesto e tomate acompanha badejo no Oriundi Crédito: Oriundi/Divulgação

Outra pedida certeira é o due salse, com ragu de linguiça e fonduta de grana padano (R$ 55,50). Os dois pratos são individuais. Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989. Delivery: Shipp.

CAPELETTI COM CREME DE ABÓBORA

No Cafe Haus ( @restaurantecafehaus ), a chef Kamila Zamprogno reuniu em um prato três fortes tradições culinárias de Santa Teresa: o capeletti, massa ícone da cidade fundada por italianos; a abóbora, presente em receitas trazidas pelos imigrantes, como o tortei; e a famosa linguiça de porco da região.

Capeletti com creme de abóbora e farofa de linguiça do Cafe Haus, em Santa Teresa Crédito: Raphael Criscuolo

A ideia era mostrar, com elegância, que a massa pode ir além da sopa tradicional, explica Kamila. O capeletti na manteiga e sálvia, creme de abóbora com gengibre e farofa de linguiça é um prato sazonal e custa R$ 62 (individual). Centro, Santa Teresa. (27) 99277-5264.

RAVIÓLI DE QUEIJO DE CABRA COM MEL TRUFADO

Apesar do nome da casa, ravióli é a massa de destaque no Spaghetti ( @spaghettieciaoficial ). O de queijo de cabra na manteiga de amêndoas e mel trufado (R$ 68, individual) faz parte do Festival de Trufas, lançado no início deste mês. Trata-se de um cardápio especial com duas entradas e quatro pratos principais preparados com a iguaria. Em Vitória (3324-8866) e Vila Velha (3299-6125). Delivery: Shipp.

Ravióli de queijo de cabra com amêndoas e mel trufado do restaurante Spaghetti Crédito: Spaghetti & Cia/Instagram

TALHARIM COM MOLHO DE TOMATE FRESCO

A chef Zaima Santos, que morou por 35 anos na Itália, comanda o restaurante Cuore e Cucina ( @cuoreecucina ) em Praia das Gaivotas, Vila Velha. Em sua cozinha, as massas são produzidas com farinha de trigo importada de Nápoles e os molhos são preparados na hora de servir.

Cuore e Cucina: talharim com molho de tomate fresco e cogumelos Crédito: Cuore e Cucina/Instagram

O molho de tomate fresco com cogumelos faz bonito no talharim da casa (R$ 42, individual). A massa longa ganhou recentemente uma nova opção: molho de cordeiro com cogumelos (shiitake e portobelo) e linguiça defumada artesanal (R$ 50, individual). (27) 99877-3084.

FORMATO DE BALINHAS COLORIDAS

É difícil não se encantar pelos caramelli, massa em forma de balinhas, ou caramelos, que no cardápio da Nonna Barberina ( @nonnabarberina ) vêm lindamente coloridos. O produto foi lançado em 2019 para o Dia das Crianças e não contém conservantes ou corantes artificiais. Os tons são extraídos de frutas, legumes, flores e temperos.

Caramelli com fonduta de parmesão da Nonna Barberina Crédito: Pedro Piol

As quatro versões de caramelli (queijos; presunto e queijo; jamón e brie; e frango, bacon e catupiry) custam de R$ 32 a R$ 68, e um bom molho para acompanhar é a fonduta de parmesão (R$ 40). Delivery: iFood ou goomer.app/nonnabarberina

PAPPARDELLE VEGETARIANO

Massa lisa cortada em tiras largas e semelhante ao fettuccine, o pappardelle compõe uma opção vegetariana no restaurante Preferito ( @preferitorestaurante ). Com molho de tomate, cubos de berinjela e creme de ricota, finalizada com manjericão fresco, ela atende por Alla Norma e custa R$ 45,90 (individual).

Pappardelle alla norma do restaurante Preferito Crédito: Preferito/Divulgação

O prato, lançado no festival de massas da casa, também tem uma versão para dois. Outra opção, al profumo di mare, contém mexilhão e camarão (R$ 69,90, individual). Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3066-6194.

MAC 'N' CHEESE COM CAMARÃO E COGUMELO

Clássico norte-americano, o mac n cheese (macarrão com queijo, em português) ganhou uma versão apetitosa e exclusiva para entrega no Outback ( @outbackbrasil ). É oToowoomba Macn cheese (R$ 56,50, individual), com massa caracolino, creme de queijos, molho Alfredo, champignons com ervas finas, camarões, crumble de croûtons e salsinha. Delivery: iFood.

Versão do Outback para o macarrão com queijo americano é exclusiva para delivery Crédito: Outback/Divulgação

PENNE COM BRÓCOLIS E LINGUIÇA ARTESANAL

O cardápio do bistrô Joaquim, no Empório Joaquim ( @emporiojoaquim ), traz diversos clássicos dos EUA, como lobster roll, banana pudding e mac n cheese. Além do macarrão com queijo, a casa oferece uma combinação mais leve: penne, linguiça artesanal defumada puxada na manteiga, brócolis e parmesão, o Sausage & Broccoli (R$ 55, individual).

Sausage & Broccoli servido no Empório Joaquim: inspiração vem de Nova York Crédito: Olivier Schochlin