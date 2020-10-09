Roteiro traz 40 restaurantes com mesas ao ar livre para curtir no ES

Se antes da pandemia restaurantes com mesas em áreas externas já eram bem disputados por aqui, agora, com a insegurança em frequentar ambientes fechados, esses locais tornaram-se a principal escolha de quem sai para comer fora.
De olho nessa tendência, algumas casas criaram novos espaços ao ar livre, que também fazem parte deste roteiro com 40 estabelecimentos para visitar na Grande Vitória e nas montanhas.
Entre os lugares selecionados pela reportagem, há opções com varandas arejadas, gramados à beira-mar, jardins de encher os olhos, parklets com mesas e deques confortáveis. Escolha um deles e aproveite!
COBERTURA EM ESTILO GREGO
O extenso deque com vista para a Pedra do Lagarto na Fazenda Fjordland, em Pedra Azul, faz do restaurante d'Bem (@dbempedraazul) um dos lugares mais fotogênicos da região. Em dias de céu aberto, as mesas externas são as mais concorridas. Durante a pandemia, o cardápio está funcionando no sistema monte o seu prato, como na matriz, na Praia do Canto, e inclui sempre uma sugestão do chef. (27) 99316-0253. FOTO: Felipe Marin
A Praia de Interlagos, em Vila Velha, é o cenário que se avista das mesas mais concorridas do restaurante Rosa Náutica (@rosanauticavv), especializado em pratos com frutos do mar. Mesmo antes da pandemia, os clientes já priorizavam a varanda e o gramado - cujos assentos chegam até bem perto da areia - para curtir o visual à beira-mar. A casa, que também conta com uma área kids a céu aberto, abre para almoço de sexta a domingo. Destacam-se no cardápio a paella de mariscos e o Camarão Tropical, servido em abacaxis. (27) 99754-4818. FOTO: Instagram/Reprodução
O parklet em frente à doceria Stein (@steindoceria), em Jardim Camburi, Vitória, foi instalado ainda em março, poucos dias antes do início da pandemia. Após passar 100 dias fechada, a doceria retomou o serviço de mesa e atende em média 15 pessoas por vez no deque externo, com 23 metros quadrados. No cardápio, que inclui doces, salgados e sanduíches, destacam-se os bem-casados e os brownies. A pizza de brownie com calda de chocolate e sorvete e o milkshake de brownie estão entre as criações da chef Alessandra Stein. (27) 99835-9192. FOTO: Instagram/Reprodução
A área externa do restaurante Quinta dos Manacás (@quinta_dos_manacas), situado em São José do Alto Viçosa, Venda Nova, é a mais disputada pela clientela. Além das mesas com ombrelones espalhadas pelo jardim, impecavelmente florido, há alguns espaços cobertos mas com abertura lateral e boa ventilação. (27) 99960-3440. FOTO: Instagram/Reprodução
O Café Bamboo (@cafebamboo) reabriu em setembro com um espaço extra, na área dos fundos que pertence a um salão de beleza, na Praia do Canto. Chamado de Bamboozal, o quintal com deque e pergolado é uma parceria da cafeteria com o restaurante Santíssimo, que deixou Vila Velha. (27) 3315-9204. FOTO: Djan Bastos
O restaurante grego Alas (@alasrestaurante), em Santa Luiza, ficou fechado de março a agosto e retornou com novo nome (chamava-se Thalassa), novo cardápio e ambiente externo repaginado. Embora os planos de construir uma cobertura sobre as mesas com ombrelones existissem antes da pandemia, o pergolado revestido com bambu veio a calhar. Nesse espaço, onde caberiam 70 pessoas sentadas, hoje são recebidas no máximo 30, devido ao distanciamento. (27) 3071-2495. FOTO: Gabriel Lordello
MAIS RESTAURANTES COM MESAS EXTERNAS
- VITÓRIA:
- A Oca (@_aoca) - Bistrô de comida variada no Centro. (27) 98825-6714.
- Bar.Bosa (@bar.bosabar) - Bar especializado em cozinha brasileira de fusão no Bairro República. (27) 3207-5441.
- Barlavento Beach Bar & Lounge (@barlaventovix) - Bar com terraço a céu aberto na Praia de Camburi. (27) 99824-0486.
- Bendito Bistrô (@benditobistro) - Bistrô de cozinha variada com deque ao ar livre na Praia do Canto. (27) (27) 99643-9757.
- Café Terra Nova (@cafeterranova.vix) - Cafeteria em Santa Lúcia. (27) 99846-4430.
- Canto do Vinho (@cantodovinho) - Adega e restaurante de cozinha internacional na Praia do Canto, à beira do Canal de Camburi. (27) 3314-4070.
- Casa Quatro (@casaqu4tro) - Bistrô e cafeteria no Bairro Barro Vermelho. (27) 99915-1096.
- Cervejaria Fratelli Reggiani (@fratellireggiani) - Bar com jardim externo em Jardim da Penha. (27) 99877-7675.
- Do Papa Gourmet (@dopapagourmet) - Restaurante de cozinha internacional na Praça do Papa, Enseada do Suá. (27) 3100-2458.
- Grappino Rangobar (@grappinovix) - Bar com terraço a céu aberto no Centro. (27) 3029-5567.
- Papaguth (@papaguth) - Restaurante de frutos do mar na Praça do Papa, Enseada do Suá. (27) 3225-5773.
- Petit Doceria (@petitdoceriaeconfeitaria) - Doceria e confeitaria em Jardim Camburi. (27) 99633-1133.
- Píer Aleixo (@pieraleixo) - Restaurante de cozinha internacional na Praia do Canto, à beira do Canal de Camburi. (27) 3224-0880.
- Raiz do Canto (@raizdocanto) - Empório e bar com beer garden na Praia do Canto. (27) 3215-5329.
- Soeta (@soetarestaurante) - Restaurante de cozinha contemporânea com deque ao ar livre na Praia do Canto. (27) 3026-4433.
- VILA VELHA:
- Aloha Hawaiian Restaurant (@alohavilavelha) - Restaurante de frutos do mar na Praia da Costa. (27) 99625-3956.
- Blu Food Park (@blufoodpark) - Vila gastronômica com os food trucks Cavendish e La Cuchilla, na Praia da Costa. (27) 99513-8641.
- Don Aguilar (@restaurantedonaguilar) - Restaurante de cozinha internacional com mesas ao ar livre e parklet, no Parque das Castanheiras. (27) 99271-4174.
- Espera Maré (@esperamare) - Restaurante de frutos do mar com deque ao ar livre sobre o Rio Jucu, na Barra do Jucu. (27) 3260-1359.
- Jussaras (@jussaraspizza) - Pizzaria na Praia da Costa. (27) 99912-4560.
- Morada XV (@morada.xv) - Espaço colaborativo de entretenimento onde estão a cervejaria Big Step, o restaurante Natos e a hamburgueria Mavericks, na Praia da Costa.
- Pousada do Farol (@pousadadofarolvv) - Restaurante de frutos do mar no Morro do Moreno, anexo à Pousada do Farol. (27) 3389-9865.
- Quintal 84 (@oquintal84) - Bistrô com mesas ao ar livre no quintal de uma residência na Prainha. (27) 99901-2324.
- Toca da Barra (@tocadabarravv) - Restaurante de frutos do mar na Barra do Jucu. (27) 99906-3578.
- SERRA:
- Empório do Caranguejo (@emporiodocaranguejo) - Restaurante de cozinha brasileira em Manguinhos. (27) 3245-5120.
- Espaço Maria Mariana (@espacomariamariana) - Restaurante de frutos do mar no estilo pé na areia na Praia de Manguinhos. (27) 98826-2441.
- Espaço Maresias (@espacomaresias) - Restaurante de frutos do mar no estilo pé na areia na Chaleirinha, em Manguinhos. (27) 99901-6448.
- Estação Primeira (@estacao_primeira_de_manguinhos) - Restaurante de frutos do mar com mesas ao ar livre em amplo quintal na Praia Ponta dos Fachos, Manguinhos. (27) 3243-4181.
- Hangar Gastrobar (@hangargastrobar) - Bar em Colina de Laranjeiras. (27) 99523-8610.
- Recanto Miramar (@recantomiramar) - Restaurante de frutos do mar com deque externo e mesas ao ar livre em Jacaraípe. (27) 3243-6384.
- Ninho da Roxinha (@ninhodaroxinha) - Restaurante com varanda e mesas ao ar livre em Nova Almeida. (27) 98879-5388.