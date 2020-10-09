Roteiro traz 40 restaurantes com mesas ao ar livre para curtir no ES

COBERTURA EM ESTILO GREGO

O extenso deque com vista para a Pedra do Lagarto na Fazenda Fjordland, em Pedra Azul, faz do restaurante d'Bem (@dbempedraazul) um dos lugares mais fotogênicos da região. Em dias de céu aberto, as mesas externas são as mais concorridas. Durante a pandemia, o cardápio está funcionando no sistema monte o seu prato, como na matriz, na Praia do Canto, e inclui sempre uma sugestão do chef. (27) 99316-0253. FOTO: Felipe Marin

A Praia de Interlagos, em Vila Velha, é o cenário que se avista das mesas mais concorridas do restaurante Rosa Náutica (@rosanauticavv), especializado em pratos com frutos do mar. Mesmo antes da pandemia, os clientes já priorizavam a varanda e o gramado - cujos assentos chegam até bem perto da areia - para curtir o visual à beira-mar. A casa, que também conta com uma área kids a céu aberto, abre para almoço de sexta a domingo. Destacam-se no cardápio a paella de mariscos e o Camarão Tropical, servido em abacaxis. (27) 99754-4818. FOTO: Instagram/Reprodução

O parklet em frente à doceria Stein (@steindoceria), em Jardim Camburi, Vitória, foi instalado ainda em março, poucos dias antes do início da pandemia. Após passar 100 dias fechada, a doceria retomou o serviço de mesa e atende em média 15 pessoas por vez no deque externo, com 23 metros quadrados. No cardápio, que inclui doces, salgados e sanduíches, destacam-se os bem-casados e os brownies. A pizza de brownie com calda de chocolate e sorvete e o milkshake de brownie estão entre as criações da chef Alessandra Stein. (27) 99835-9192. FOTO: Instagram/Reprodução

A área externa do restaurante Quinta dos Manacás (@quinta_dos_manacas), situado em São José do Alto Viçosa, Venda Nova, é a mais disputada pela clientela. Além das mesas com ombrelones espalhadas pelo jardim, impecavelmente florido, há alguns espaços cobertos mas com abertura lateral e boa ventilação. (27) 99960-3440. FOTO: Instagram/Reprodução

O Café Bamboo (@cafebamboo) reabriu em setembro com um espaço extra, na área dos fundos que pertence a um salão de beleza, na Praia do Canto. Chamado de Bamboozal, o quintal com deque e pergolado é uma parceria da cafeteria com o restaurante Santíssimo, que deixou Vila Velha. (27) 3315-9204. FOTO: Djan Bastos