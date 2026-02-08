Home
Boa Vista faz o congo ecoar no Sambão do Povo na busca pelo bicampeonato

A atual campeã mira a segunda conquista consecutiva com samba-enredo que homenageia o tradicional movimento cultural do Estado e a figura de João Bananeira

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09:40

 - Atualizado há 7 minutos

"João do Congo – A voz que dança nas folhas da resistência", que destaca o congo como estilo musical e expressão cultural tradicional do Espírito Santo.

Atual campeã da elite do carnaval capixaba, a Independente de Boa Vista se apresentou no início da madrugada deste domingo (8), no segundo dia de desfiles do Grupo Especial, no Sambão do Povo, em Vitória, com um enredo que simboliza a cultura do Espírito Santo: o congo.

Durante a passagem da escola, que busca o bicampeonato, o congo foi representado não apenas como manifestação folclórica, mas como um sistema vivo de memória, fé e resistência, construído na travessia forçada dos povos africanos e no encontro com saberes indígenas e devoções populares. 

Desfile da escoa de Samba Independente de Boa Vista no Sambão do Povo
Desfile da escoa de Samba Independente de Boa Vista no Sambão do Povo Crédito: Vitor Jubini

O congo é um dos elementos mais fortes da cultura capixaba e esteve presente no desfile da escola. O enredo "João do Congo – A Voz Que Dança Nas Folhas da Resistência", narrou histórias de João Bananeira, Patrimônio Imaterial de Cariacica, que é um personagem simbólico da cultura local. A apresentação ainda destacou os quilombos, terreiros, bandas, festejos, além de reconhecer devoções a São Benedito e Nossa Senhora da Penha.

Na comissão de frente, uma das integrantes, vestida de Nossa Senhora da Penha, foi erguida como se estivesse em um elevador e arrancou aplausos dos foliões. 

Confira o desfile da Boa Vista no Carnaval de Vitória 2026

Desfile da escoa de Samba Independente de Boa Vista no Sambão do Povo por Vitor Jubini

Na evolução pelo Sambão, a Boa Vista se dedicou à preservação da memória e tradições dessa manifestação cultural e popular, à valorização da cultura afro-capixaba, destacando a identidade coletiva da região. A Águia de Cariacica se apresentou sob a criação do carnavalesco Cahe Rodrigues, que terminou aplaudido pelos presentes e com gritos de "É campeã" vindos da arquibancada. 

A Independente de Boa Vista foi fundada em 1975, no bairro Itaquari, em Cariacica. A agremiação acumula sete títulos no carnaval Capixaba, sendo a última vitória conquistada no ano passado, com o enredo que homenageou o fotógrafo Sebastião Salgado.

