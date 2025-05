Mundo

Morre Sebastião Salgado, o fotógrafo que retratou o Brasil para o mundo

Fotógrafo tinha 81 anos, dos quais dedicou mais de 50 à sua carreira. Ele vivia em Paris desde a década de 1970

Nascido no Vale do Rio Doce, no município mineiro de Aimorés, o estilo do seu trabalho está profundamente arraigado em sua infância no Brasil rural. >