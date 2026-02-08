Carnaval de Vitória

Unidos da Piedade exalta o samba capixaba e homenageia Papo Furado

A escola verde, vermelha e branca dedicou o samba-enredo ao intérprete, celebrando a vida e obra de uma das figuras mais tradicionais do carnaval

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09:36 - Atualizado há 8 minutos

Conhecida por ser uma das escolas mais antigas e tradicionais do carnaval capixaba, a Unidos da Piedade foi a segunda a se apresentar na noite de sábado (7), no Sambão do Povo. Este ano, a agremiação levou para a avenida um samba-enredo simbólico que homenageou uma das grandes figuras populares do samba, da cultura e do carnaval capixaba, o intérprete Edson Papo Furado. Com o enredo "O Canto Livre de Papo Furado", a escola apostou em cantar a vida e obra do sambista.

Com pouco mais de 20 minutos de desfile, uma pane no sistema de sonorização no entorno do Sambão do Povo provocou uma paralisação de quase 40 minutos na apresentação da escola. Nem mesmo o imprevisto, porém, foi capaz de esfriar o ânimo da comunidade, que seguiu cantando o samba e mantendo a energia nas arquibancadas. Após a resolução do problema, a agremiação retomou o desfile e conseguiu concluir sua passagem pela avenida.

O intérprete Edson Papo Furado, enredo da Piedade, durante desfile da agremiação Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, um problema no fornecimento de energia no entorno do sambódromo causou a falha.

A proposta do carnavalesco Vanderson César foi a de reverenciar a trajetória do intérprete, relacionando a sua história com a do quilombo da Piedade e à resistência do território. Com referências ao disco lançado por Papo Furado em 2003, o desfile da escola apresenta o canto como filosofia de vida, expressão de liberdade e resistência. Edson é um dos primeiros intérpretes da escola, presente desde sua fundação. Além disso, é um dos mais longevos do carnaval e um dos pioneiros do samba no Espírito Santo, assim como a própria escola verde, vermelha e branco. O homenageado estava no último carro.

Confira o desfile da Escola de Samba Unidos da Piedade no Carnaval 2026 1 de 30

Fundada em 1955, no bairro da Piedade, em Vitória, a Unidos da Piedade já acumula 14 vitórias no Grupo Especial e mira o 15° título do Carnaval de Vitória após 40 anos fora do primeiro lugar no pódio da elite do samba. A Unidos da Piedade apostou em um desfile que celebra a memória do intérprete que esteve presente nas conquistas e na construção da escola, coroando o Papo Furado como líder da agremiação em uma homenagem cantada em vida.

Em novembro do ano passado, o galpão de alegorias da escola, situado no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, foi atingido por um incêndio destruindo materiais que seriam utilizados na produção do carnaval de 2026 da agremiação.

