Exaltando a própria história, Andaraí desfila com o dia já raiando no Sambão

A escola mais antiga do carnaval capixaba atravessou a avenida com um desfile que resgatou a história, identidade e legado da agremiação desde a sua fundação

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09:49

Considerada a agremiação mais antiga em atividade no Espírito Santo, a Andaraí voltou a compor o Grupo Especial do carnaval capixaba em 2026 e foi a última a se apresentar no segundo dia dos desfiles. Por conta de atrasos na apresentação da Unidos da Piedade, em razão de uma pane no sistema de sonorização no entorno do Sambão do Povo, a Andaraí pisou na avenida já com o sol nascendo.

A escola levou a própria história com o enredo "01/12/1946", em alusão ao dia de sua fundação, com um desfile que celebrou a ancestralidade, a comunidade e a identidade que sustentam quase oito décadas de existência, no segundo dia de desfiles em Vitória.

A apresentação começou com um nascimento cósmico, no qual signos, astros e entidades ancestrais representam a proteção espiritual da escola. A narrativa destaca o território do Mulembá, que hoje em dia é o bairro Santa Martha, na Capital. O desfile também exaltou o futebol de várzea, a batucada, a fé popular e o batismo verde e rosa como pilares da identidade da escola de samba.

Criação do carnavalesco Alex Santiago, o enredo buscou fazer uma retrospectiva de conquistas e renascimentos da agremiação, dialogando com a cultura afro-brasileira, a resistência popular, a arte e a espiritualidade. A escola de samba se apresentou reafirmando o carnaval como um espaço de educação, preservação cultural e afirmação social.

Desfile da escola de samba Andaraí no Sambão do Povo Crédito: Vitor Jubini

Na última semana, um dos carros foi danificado por conta das chuvas na Grande Vitória. A escola conseguiu reverter o problema a tempo.

Fundada em 1946, em Vitória, a Andaraí é a mais antiga do Carnaval Capixaba. Em 1975, a agremiação foi batizada pela escola carioca Estação Primeira de Mangueira, adotando as cores verde e rosa em sua bandeira.

