4 dicas de cervejas capixabas para harmonizar com a moqueca

O Dia da Moqueca Capixaba é celebrado em 30 de setembro Crédito: Marcelo Moryan

Azeite, óleo, colorau, alho, tomate, cebola, cheiro verde, limão, sal, pimenta e peixe. O capixaba conhece de cór os ingredientes de um dos pratos mais emblemáticos da nossa cultura, a moqueca . Aliás, hoje, 30 de setembro, é comemorado mais uma vez o Dia da Moqueca Capixaba.

Como capixaba da gema, tenho uma memória afetiva com o prato, servido em muitos almoços na casa da minha avó, natural de São Mateus e que tinha uma mão boa para peixe como poucos: sempre observava os adultos se deliciarem com aquela moqueca fresquinha e beberem uma cerveja gelada para acompanhar.

Antes mesmo de começar no universo cervejeiro , me encantei pela cozinha e pelo uso de ervas e temperos. A moqueca também carrega um dos meus sabores favoritos, o do coentro, que cedo aprendi a diferenciar dos maços de salsa na feira do bairro - a mesma que frequentava com a minha avó para comprar o peixe fresco de tantas moquecas (o favorito sempre foi o robalo).

Uma das primeiras harmonizações que fiz, ainda no curso de sommelier, foi com frutos do mar, e o nosso prato estrela do dia também se fez presente em meu trabalho final.

As dicas de harmonização entre cerveja e moqueca são básicas: para fazer justiça à leveza da receita, a bebida precisa ser suave e equilibrada, para não sobressair. Ou seja: cervejas claras com ingredientes bem dosados e refrescância enaltecem a moqueca, deixando a experiência ainda melhor.

RÓTULOS CAPIXABAS

E já que moqueca é capixaba e o resto é peixada, como diria o criador do famoso slogan, Cacau Monjardim, aniversariante neste 30 de setembro, trago aqui quatro sugestões de cervejas capixabas que harmonizam muito bem com uma boa moqueca.

São cervejas claras, com teor alcoólico mais baixo, bem equilibradas e que se destacam pelo uso de ingredientes que exaltam o grande símbolo da gastronomia espírito-santense. Confira:

PILSEN (CERVEJARIA MESTRA)

As cervejas mais leves da família Lager, como as American Lager, as Light Lager e até mesmo as famosas Pilsen são perfeitas para harmonizações com frutos do mar. A nossa moqueca, conhecida pela suavidade de seus sabores, que se misturam sem tirar o protagonismo do peixe, combina bem com a Pilsen da @cervejariamestra, que traz notas de malte e um leve amargor ao final do gole. É a minha dica para acompanhar o prato à beira-mar, em um dia de sol.

Pilsen da Mestra: notas de malte e um leve amargor ao final do gole Crédito: Mestra/Divulgação

GERMAN SPARKLING ALE (CERVEJARIA GUNBEER)



A destreza alemã é o que mais se destaca nessa cerveja da @cervejariagunbeer. Com todos os ingredientes equilibrados, uma excelente drinkability e refrescância extra pensada para os nossos dias quentes, essa Ale sustenta bem a harmonização e garante um diferencial ao gole na companhia de uma moqueca. Seu lúpulo de aroma é o TNT, criação alemã que traz notas de frutas cítricas amarelas e também de uvas, sendo um ativador e tanto de notas aromáticas especiais.

German Sparkling Ale da Gunbeer: lúpulo de aroma com notas de frutas cítricas amarelas Crédito: Gunbeer/Divulgação

WHITECHAPEL WEISS (CERVEJARIA LIVERPUB)



Foi amor ao primeiro gole com essa cerveja de trigo produzida em Colatina. Refrescante e leve, como uma boa weizenbier alemã deve ser, a Whitechapel da @cervejarialiverpub sustenta as diferentes nuances da nossa moqueca com seu equilíbrio e acidez na medida e com notas terrosas que se encontram. A cervejaria lançará em breve mais duas variações da sua weizen: com adição de caju e com adição de maçã verde. Já adianto que weiss com caju e frutos do mar dá caldo: adstringência na medida, acidez leve e refrescância tropical com toda certeza!

Whitechapel weiss da Liverpub: equilíbrio e acidez na medida Crédito: Liverpub/Divulgação

RINGSLAND WITBIER (SERPENTÁRIO BREWERY)



Aqui temos a combinação clássica, óbvia, mas não menos deliciosa: harmonizar witbier com frutos do mar é um coringa tanto pela acidez da bebida, que conta com adição de alguma fruta cítrica, quanto pelo plus da semente de lúpulo, item obrigatório em uma witbier de respeito. Escolhi essa da @serpentariobrewery por conta do equilíbrio, que é essencial: ela leva cascas de limão siciliano e laranja na receita, coentro na medida e uma nota de cardamomo. Tudo isso traz um frescor acima da média e que pede a companhia de uma boa moqueca.

Ringsland witbier da Serpentário: limão siciliano, laranja, coentro e cardamomo Crédito: Serpentário/Divulgação