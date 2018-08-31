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GASTRONOMIA DE BOTECO

O que harmoniza com cada estilo de cerveja?

Mestre cervejeiro dá dicas do que vai bem com cada tipo da bebida

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 10:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 10:21
Tipos de cerveja artesanal Crédito: Reprodução
Na atual fase de cervejas artesanais tomando conta do mercado, diversos rótulos surgem oferecendo novas experiências para a galera que adora tomar uma das primeiras bebidas alcoólicas criadas pelo ser humano. Sim, a cerveja já era conhecida pelos egípcios e mesopotâmios há milênios antes de Cristo.
Seus ingredientes básicos são água; uma fonte de amido, tais como malte de cevada; e o lúpulo. Mas algumas receitas possuem uma mistura de fontes de amido, como o milho ou arroz, para substituir a cevada maltada. Outras podem incluir trigo e diferentes ingredientes para reproduzir sabores como café, caju, mel, laranja, entre outros.
Com aromas e sabores tão variados, sabemos que uma cerva sempre pede um acompanhamento. Como combinar o alimento com o tipo de bebida e vice-versa? Alguns especialistas explicam que cervejas claras e leves são como o vinho branco, indo bem com peixes. As cervejas escuras e robustas são como vinho tinto, que tem melhor companhia com carnes.
O mestre cervejeiro da cervejaria Ashby, Alexandre Vaz, traz umas dicas para harmonizar a bebida e obter uma experiência de degustação que até enalteça ainda mais a cerveja consumida. Mas antes, temos que lembrar que existem, pelo menos, 11 tipos de cerva. Nessa matéria, Alexandre enumerou sete. Confira abaixo.
Weissbier
Com aromas de banana e de cravo, é um estilo típico e principalmente consumido no sul da Alemanha. Na hora de harmonizar escolha massas, croquetes e pratos mexicanos. Também combina com saladas.
Crédito: Pixabay
Strong Ale
De sabor forte e adocicado, sua cor clara engana, pois são bebidas fortes, muito frutadas, com bastante lúpulo (amargas) e de alto teor alcoólico. Camarão, cuscuz e até polvo podem ser servidos com essa cerveja.
Crédito: Pixabay
Lager
Essas cervejas de baixa fermentação são as cervejas mais vendidas no mundo, e costumam ter um teor alcoólico menor e serem mais leves. O sabor e o aroma costumam lembrar malte e lúpulo. Na hora de harmonizar, pratos mais leves como frutos do mar, sopas, caldos e legumes.
Crédito: Pixabay
Pilsen
Uma verdadeira Pilsen é produzida apenas com quatro ingredientes: água, lúpulo, levedura e malte de cevada. Por conta de sua alta drinkability, é possível beber uma grande quantidade dela. Por ser uma cerveja leve, queijos leves, nozes, petiscos e até pastel combinam com ela.
Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Ale
Conhecidas como as cervejas de alta fermentação, por conta de seu processo de produção, são cervejas com aromas de frutas e especiarias. Na hora de escolher a refeição para consumir junto com a Ale, hambúrguer, nachos e carne assada são as opções mais indicadas.
Crédito: Pixabay
India Pale Ale
Carregada no álcool e no amargor, sua característica mais marcante é a forte presença do lúpulo em sua composição. Por ser uma cerveja forte, comidas gordurosas como empanadas e pizzas são ideias para serem consumidas com esse estilo.
Crédito: Reprodução/Revide
Stout
Famosas cervejas pretas de origem inglesa costumam ser doces com notas de café, aveia e chocolate. Vai bem com sorvete até presunto cru.
Crédito: DrinkEatTravel

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