Que tal uma caipirinha de maracujá e tangerina? Veja receita

Quando chega o fim de semana, muita gente já está há horas pensando nos bons drinques. Aos que não vão para o bar e preferem fazer as vezes de bartender, preparando as próprias misturas em casa, apresentamos uma sugestão deliciosa para a caipirinha.
Em vez do limão, a fruta protagonista é o maracujá fresco, com um toque de tangerina. Confira os ingredientes abaixo e prepare a coqueteleira!
CAIPIRINHA DE MARACUJÁ E TANGERINA
- INGREDIENTES:
- 1 maracujá médio
- Suco de 1 limão taiti
- 50 ml de xarope de tangerina
- 50 ml de cachaça branca
- Gelo
- MODO DE PREPARO:
- Em uma coqueteleira, bata o gelo com os demais ingredientes. Coloque tudo em um copo modelo Ilhabela (alto, com capacidade para 400ml em média) e sirva.
Receita cedida pela Middas Cachaça.