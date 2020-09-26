Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prepare a coqueteleira

Que tal uma caipirinha de maracujá e tangerina? Veja receita

Aqui vai uma sugestão deliciosa para o clássico drinque com cachaça: em vez do limão, use maracujá fresco e xarope de tangerina

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 08:00
Caipirinha de maracujá e tangerina
Caipirinha de maracujá leva xarope de tangerina Crédito: Notícia Expressa/Divulgação
Quando chega o fim de semana, muita gente já está há horas pensando nos bons drinques. Aos que não vão para o bar e preferem fazer as vezes de bartender, preparando as próprias misturas em casa, apresentamos uma sugestão deliciosa para a caipirinha. 
Em vez do limão, a fruta protagonista é o maracujá fresco, com um toque de tangerina. Confira os ingredientes abaixo e prepare a coqueteleira! 

CAIPIRINHA DE MARACUJÁ E TANGERINA

  • INGREDIENTES:
  • 1 maracujá médio
  • Suco de 1 limão taiti
  • 50 ml de xarope de tangerina
  • 50 ml de cachaça branca
  • Gelo
  • MODO DE PREPARO:
  • Em uma coqueteleira, bata o gelo com os demais ingredientes. Coloque tudo em um copo modelo Ilhabela (alto, com capacidade para 400ml em média) e sirva.
Receita cedida pela Middas Cachaça.

Veja Também

Dia da Cachaça: 5 receitas para comer e brindar com a bebida

Veja como fazer michelada, famoso drinque mexicano com cerveja

5 drinques pra fazer em casa e comemorar o Dia Mundial do Chocolate

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril
O cantor Leonardo sofre um acidente e apareceu com os olhos roxos e inchados
Cantor Leonardo sofre acidente e aparece em vídeo com os olhos roxos
O agente Iuri de Souza Silva, ex-comandante da Guarda de Vila Velha, foi preso durante operação do Gaeco
Justiça mantém prisão de guardas de Vila Velha por tempo indeterminado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados