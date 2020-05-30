Veja como fazer michelada, famoso drinque mexicano com cerveja

Você já bebeu drinques feitos com cerveja? Além do famoso Submarino, em que se mistura Steinhäger a um copo ou caneca de cerveja Lager, são bastante conhecidos no Brasil o Cozumel, que combina cerveja, limão e sal, e a michelada. Este, de origem mexicana, é levemente apimentado e faz sucesso nos restaurantes tex-mex do país.
O bartender Matheus Almeida, do Los Chicos, em Vitória, compartilha a seguir o passo a passo de duas versões da michelada: a tradicional e a escura - acrescida de molho inglês e suco de tomate. Aproveite que as duas são fáceis de fazer e arrase no brinde do fim de semana. Cheers!
MICHELADA TRADICIONAL
INGREDIENTES:
- 50ml de suco de limão (o equivalente a um limão inteiro espremido)
- 1 cerveja long neck Pilsen (343 ml)
- Sal e pimenta-do-reino para formar a borda do copo
- Gelo
MICHELADA ESCURA
INGREDIENTES:
- 50ml de suco de limão
- 1 cerveja long neck Pilsen (473 ml)
- 15ml de molho inglês
- 40ml de suco de tomate
- 2 gotas de molho de pimenta (opcional)
- Sal e limão para formar a borda no copo
- Gelo