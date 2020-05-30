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Veja como fazer michelada, famoso drinque mexicano com cerveja

Bartender de um restaurante mexicano em Vitória, Matheus Almeida ensina a preparar duas versões da bebida refrescante e apimentada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 10:00

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 10:00

Michelada do restaurante Los Chicos
A michelada é feita com cerveja, limão e pimenta preta Crédito: Bruno Coelho
Você já bebeu drinques feitos com cerveja? Além do famoso Submarino, em que se mistura Steinhäger a um copo ou caneca de cerveja Lager, são bastante conhecidos no Brasil o Cozumel, que combina cerveja, limão e sal, e a michelada. Este, de origem mexicana, é levemente apimentado e faz sucesso nos restaurantes tex-mex do país.
O bartender Matheus Almeida, do Los Chicos, em Vitória, compartilha a seguir o passo a passo de duas versões da michelada: a tradicional e a escura - acrescida de molho inglês e suco de tomate. Aproveite que as duas são fáceis de fazer e arrase no brinde do fim de semana. Cheers!  

MICHELADA TRADICIONAL

INGREDIENTES:
  • 50ml de suco de limão (o equivalente a um limão inteiro espremido)
  • 1 cerveja long neck Pilsen (343 ml)
  • Sal e pimenta-do-reino para formar a borda do copo
  • Gelo

MICHELADA ESCURA

INGREDIENTES:
  • 50ml de suco de limão
  • 1 cerveja long neck Pilsen (473 ml) 
  • 15ml de molho inglês
  • 40ml de suco de tomate
  • 2 gotas de molho de pimenta (opcional)
  • Sal e limão para formar a borda no copo
  • Gelo

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