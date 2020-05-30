Veja como fazer michelada, famoso drinque mexicano com cerveja

Você já bebeu drinques feitos com cerveja? Além do famoso Submarino, em que se mistura Steinhäger a um copo ou caneca de cerveja Lager, são bastante conhecidos no Brasil o Cozumel, que combina cerveja, limão e sal, e a michelada. Este, de origem mexicana, é levemente apimentado e faz sucesso nos restaurantes tex-mex do país.