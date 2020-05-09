3 receitas de coquetéis com vodca para fazer em casa

Com o isolamento social devido à pandemia de coronavírus, muitos recorrem à criatividade para amenizar o tédio na quarentena. Na cozinha, enquanto uns preparam novas receitas, outros descobrem habilidades de bartender ao montar drinques para acompanhar as lives do fim de semana.
Para os bons de copo e de taça, reunimos três receitas de clássicos da coquetelaria com vodca, um dos destilados mais vendidos no mundo. Versátil, a bebida permite uma infinidade de combinações, indo desde misturas tropicais até elaborações mais ousadas com cremes, café, leite e chocolates. Confira!
COSMOPOLITAN
- Você vai precisar de:
- 60ml de vodca
- 15ml de suco de limão tahiti
- 15ml de suco de cranberry
- 30ml de licor de laranja (triple sec)
- Coqueteleira com gelo e peneira fina para coar
- Taça de martini gelada
- Como fazer:
- Coloque todos os ingredientes na coqueteleira com gelo e bata. Coe para uma taça de martini previamente gelada, usando a peneira. Decore a borda com casca de laranja.
WHITE RUSSIAN
- Você vai precisar de:
- 60ml de vodca
- 30ml de licor de café
- 30ml de creme half-and-half (para obter, misture partes iguais de leite e creme de leite fresco)
- Coqueteleira com gelo e peneira fina para coar
- Copo com gelo
- Como fazer:
- Bata a vodca e o licor de café com gelo e coe para um copo cheio de gelo. Adicione o creme por cima da bebida.
ESPRESSO MARTINI
- Você vai precisar de:
- 60ml de vodca
- 15ml de xarope de açúcar (opcional)
- 15ml de licor de café
- 30ml de café espresso quente
- Coqueteleira com gelo e peneira fina para coar
- Grãos de café para decorar
- Como fazer:
- Bata todos os ingredientes na coqueteleira com gelo e coe para um copo gelado. Dica: bater o espresso ainda quente produz uma bela espuma. Decore com os grãos de café.
Fonte: Notícia Expressa/Svarov