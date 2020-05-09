Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cheers!

3 receitas de coquetéis com vodca para fazer em casa

Aprenda a preparar os clássicos drinques Cosmopolitan, White Russian e Espresso Martini e descubra suas habilidades de bartender na quarentena
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2020 às 10:00

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 10:00

Com o isolamento social devido à pandemia de coronavírus, muitos recorrem à criatividade para amenizar o tédio na quarentena. Na cozinha, enquanto uns preparam novas receitas, outros descobrem habilidades de bartender ao montar drinques para acompanhar as lives do fim de semana. 
Para os bons de copo e de taça, reunimos três receitas de clássicos da coquetelaria com vodca, um dos destilados mais vendidos no mundo. Versátil, a bebida permite uma infinidade de combinações, indo desde misturas tropicais até elaborações mais ousadas com cremes, café, leite e chocolates. Confira!

COSMOPOLITAN

Drinque Cosmopolitan, à base de vodca
Drinque Cosmopolitan Crédito: Notícia Expressa/Divulgação
  • Você vai precisar de:
  • 60ml de vodca
  • 15ml de suco de limão tahiti
  • 15ml de suco de cranberry
  • 30ml de licor de laranja (triple sec)
  • Coqueteleira com gelo e peneira fina para coar
  • Taça de martini gelada
  • Como fazer:
  • Coloque todos os ingredientes na coqueteleira  com gelo e bata. Coe para uma taça de martini previamente gelada, usando a peneira. Decore a borda com casca de laranja.

WHITE RUSSIAN

Drinque White Russian, à base de vodca
Drinque White Russian Crédito: Notícia Expressa/Divulgação
  • Você vai precisar de:
  • 60ml de vodca
  • 30ml de licor de café
  • 30ml de creme half-and-half (para obter, misture partes iguais de leite e creme de leite fresco)
  • Coqueteleira com gelo e peneira fina para coar
  • Copo com gelo
  • Como fazer:
  • Bata a vodca e o licor de café com gelo e coe para um copo cheio de gelo. Adicione o creme por cima da bebida.

ESPRESSO MARTINI

Drinque Espresso Martini, à base de vodca
Drinque Espresso Martini Crédito: Notícia Expressa/Divulgação
  • Você vai precisar de:
  • 60ml de vodca
  • 15ml de xarope de açúcar (opcional)
  • 15ml de licor de café
  • 30ml de café espresso quente
  • Coqueteleira com gelo e peneira fina para coar
  • Grãos de café para decorar
  • Como fazer:
  • Bata todos os ingredientes na coqueteleira com gelo e coe para um copo gelado. Dica: bater o espresso ainda quente produz uma bela espuma. Decore com os grãos de café.
Fonte: Notícia Expressa/Svarov

Veja Também

Beach bar de Camburi lança delivery de drinques

Drinques com vinho rosé: confira 3 receitas fáceis e refrescantes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados