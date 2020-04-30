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Pitadas

Beach bar de Camburi lança delivery de drinques

Além das entregas de coquetéis para montar em casa, Vitória ganhou outras duas opções para quem pede comida: uma tradicional churrascaria e um hotel de luxo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 18:37

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 18:37

Data: 19/12/2019 - ES - Vitória - Drinques Barlavento, Pituã Island e Barlavento, do Barlavento, na Praia de Camburi
Drinques do bar de praia Barlavento, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O badalado Barlavento, na Praia de Camburi, lançou recentemente um cardápio de drinques para entrega. O serviço se chama Barla Drinks Delivery e contempla desde coquetéis clássicos, como negroni e gim tônica, até autorais, como Pituã Island e Down Lemon, para os clientes montarem em casa. Os ingredientes chegam porcionados e em recipientes devidamente higienizados. A carta completa está no Instagram @barlaventovix e os pedidos podem ser feitos de terça a domingo pelo (27) 98866-6561. 

NOVO DELIVERY DE CHURRASCO EM VITÓRIA

Rodízio de churrasco do restaurante Minuano
Churrasco servido no restaurante Minuano, em Vitória  Crédito: Vitor Jubini
Vitória conta com mais uma opção de delivery para fãs de churrasco: o restaurante Minuano, um dos mais tradicionais da Capital com essa especialidade. Até poucos dias, devido à quarentena, a churrascaria aceitava apenas pedidos para retirada no local. As entregas são feitas exclusivamente pelo iFood e o "pegue e leve" continua pelo (27) 2121-7877, de terça a domingo, das 11h às 15h. Mais informações no Instagram @minuano.prime

RESTAURANTE DE HOTEL PASSA A FAZER ENTREGAS

Piscina do hotel Golden Tulip Porto Vitória
Piscina do hotel Golden Tulip Porto Vitória Crédito: RPM Comunicação/Divulgação
O restaurante do hotel Golden Tulip Porto Vitória, na Enseada do Suá, também está entregando comidas e bebidas em casa, durante a quarentena. O recém-lançado delivery é feito diariamente, das 11h às 22h30, via aplicativo (Shipp), com itens para almoço, lanche e jantar. A modalidade take away, com retirada no balcão da recepção, também é uma alternativa. Mais informações no Instagram @goldentulipportovitoria e pelo (27) 3533-1300.
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram.

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