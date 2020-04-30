'Mestre do Sabor' volta com nova etapa; conheça as provas do reality

Claude Troisgros e Batista comandam o "Mestre do Sabor", na TV Globo e GNT Crédito: VICTOR POLLAK/Globo

Depois de fechar a 20ª edição do "Big Brother Brasil" com chave de ouro, a TV Globo aposta na gastronomia para manter a audiência da noite em tempos de quarentena. Nesta quinta-feira (30), a emissoa estreia a segunda temporada do reality "Mestre do Sabor".

Na nova temporada, 18 chefs serão selecionados para participar da competição, que passa a ter sete fases: Prato de Entrada; Na Pressão; Duelos; Repescagem; Na Peneira; semifinal; e final. Se você acompanhou a primeira temporada, viu que tem uma etapa extra na competição comandada por Claude Troisgros e Batista.

Para agitar a competição, o programa aposta na Repescagem. Ela acontece após a fase dos duelos. Nela, os cinco chefs que perderem os duelos no episódio anterior disputam uma das três vagas de classificação. Em seguida, os três melhores chefs disputarão uma segunda prova e quem vencer, volta para a competição.

Mesmo com a nota etapa, Claude admite que a primeira parte é a que mais te encanta. "Sem dúvidas, a degustação é a melhor fase. Principalmente no início, quando ainda na?o conhecemos muito os chefs. A gente começa a entender a personalidade deles pelo sabor dos pratos, pela técnica de cada um, a acidez, a escolha do prato regional ou não, entre outros detalhes. Gosto muito dessa parte onde você entende as pessoas. E? maravilhoso esse momento para mim. Brinco mentalmente de tentar adivinhar quem esteve à frente daquele prato. Muitas vezes não acerto, mas vale a brincadeira", comenta.

A avaliação dos pratos continua sendo às cegas e os participantes ainda têm acesso ao mercado sempre antes das provas. Serão quatro finalistas, um vencedor. O primeiro lugar leva um prêmio de R$250 mil e é nomeado o Mestre do Sabor.

Claude Troisgros e Batista continuam no comando da atração, que ganhou apoio de Monique Alfradique na apresentação. Léo Paixão, Kátia Barbosa e José Avillez seguem no papel de mestres. Apenas um detalhe: o carioca Rafael Costa e Silva chega no meio da temporada para substituir o chef português José Avillez, que precisou voltar a Portugal para gerenciar de perto seus restaurantes diante da pandemia por coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE CADA PROVA DO MESTRE DO SABOR

1 - NA PRESSÃO



Chefs profissionais disputam um lugar no programa, preparando um prato que será avaliado pelos mestres. Os chefs finalizam um prato, ao lado de Claude e Batista, e os mestres experimentam. Se algum deles gostar, o candidato entra para o programa. Se mais de um mestre gostar, o chef escolhe em que time irá ficar. Cada mestre ficará com seis chefs em seu time, totalizando 18 competidores.

2 - NA PRESSÃO



Esta etapa tem duas rodadas de prova. Na primeira, o Menu Confiança, os times executam um menu de três pratos, que serão avaliados por Claude e Batista. O melhor time estará imune para a semana seguinte. A segunda rodada é a Batalha dos Cucas, com os dois times restantes  antes do início da prova, cada mestre salva um ou dois chefs. Os que ficam, realizam a segunda prova individualmente. Dessa vez a avaliação é dos mestres. Podem ser eliminados um ou dois chefs por episódio.

3 - DUELOS



Os duelos são um mata-mata entre os chefs. Os vencedores seguem na competição e os demais vão para a fase de repescagem, no programa seguinte.

4 - REPESCAGEM



Os chefs que perderam os duelos, no episódio anterior, fazem uma prova individual. Os três melhores disputam uma segunda prova. Quem vencer, volta para a competição.

5 - NA PENEIRA



Na primeira prova, os chefs competem para garantir a imunidade. Os três melhores vão direto para a semifinal. Os que ficarem cozinham numa segunda prova. Um chef deixa a competição.

6 - SEMIFINAL



A semifinal tem duas provas. A primeira conta com a participação de cinco chefs. Claude avalia e salva dois chefs, que se tornam finalistas. Na segunda prova, os mestres avaliam os pratos de três chefs: um deles é eliminado.