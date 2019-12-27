Gabriel Coelho ganha 'Mestre do Sabor', reality culinário da Globo

Cozinheiro Gabriel Coelho ganhou o Mestre do Sabor Crédito: Globo/Victor Pollak

Gabriel Coelho é o grande vencedor da primeira temporada de "Mestre do Sabor", primeiro reality de gastronomia da Globo. O campeão ganhou R$ 250 mil e um carro zero. Ele disputava o prêmio com Djalma Victor, Lui Veronese e Dudu Poerner

A final na noite desta quinta-feira (26) foi dividida em duas provas. Na primeira, os quatro participantes precisavam usar carnes exóticas como ingrediente principal: faisão, javali, búfalo, jacaré e marreco. Eles tinham 60 minutos para realizar a prova.

O faisão preparado por Gabriel, e o marreco, de Dudu Poemer, foram escolhidos pelos jurados como os melhores pratos. Com isso, os dois seguiram para a final. Já Djalma e Lui deixaram a competição.

Na etapa final, os candidatos deveriam cozinhar um menu completo em três etapas: prato de entrada, prato principal e sobremesa. Como ingrediente obrigatório, os chefs precisavam usar banana na preparação dos dois primeiros pratos.

Gabriel ganhou ao fazer uma banana grelhada com alho-poró, lagostim e taioba como entrada, joelho de porco com jiló, tartare de banana e couve como principal, e arroz doce com coco como sobremesa.

A primeira temporada do "Mestre do Sabor" (Globo) chegou ao fim com média de 18 pontos de audiência. O resultado ficou abaixo da média de 25 pontos obtida pela 8ª temporada de "The Voice Brasil", programa anterior da Globo na mesma faixa horária. Cada ponto equivale a cerca de 72 mil domicílios.

O reality marca a primeira incursão da emissora carioca em um programa de disputa culinária, formato há anos explorado pela Band com o "Masterchef" e pelo SBT, com "Bake Off Brasil".

Apesar do resultado, o diretor do programa, LP Simonetti, diz que o balanço é o melhor possível.

"Foi um programa que nos orgulhou. O resultado foi um programa bonito, de respeito pela gastronomia, feito por apaixonados pelo assunto. Tínhamos a missão e o desejo de falar sobre a gastronomia brasileira de tradição, regional, e conseguimos mostrar isso no ar."

CONHEÇA O VENCEDOR

O chef Gabriel Coelho, 31, natural de Presidente Venceslau (a 607 km de São Paulo), contou que o seu grande sonho é abrir seu próprio restaurante junto com a sua noiva, em São Paulo. A ideia é que isso aconteça em 2020.

"Eu estudo bastante e dedico minha vida há mais de uma década nisso. Durmo e acordo pensando na cozinha. Quero chegar no patamar dos melhores do mundo. Quando isso acontecer, vou olhar para trás e lembrar que cheguei aqui com uma das virtudes que considero mais importantes na vida: a humildade."