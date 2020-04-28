Globo abre inscrições para o BBB 21 com seletivas em 9 cidades

Thelma Assis mal comemorava seu título de campeã do Big Brother Brasil 20 e a TV Globo já iniciava as inscrições para a edição de número 21. "Quer ser um dos participantes da casa mais vigiada do Brasil? Então, chegou a hora: as inscrições do BBB21 já estão abertas!", diz a chamada no site do reality show global.
As inscrições são para as seletivas em nove cidades: Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Os interessados devem ter pelo 18 anos completos até 31 de dezembro de 2020 ou 70 anos completos até 31 de dezembro de 2020.
Para participar, os candidatos a "brother" devem acessar a página de inscrições. O próximo passo é criar um login com e-mail e senha, preencher um formulário e enviar fotos e vídeos. Se você tem carisma, singularidade e coragem, eis a sua vez de brilhar.