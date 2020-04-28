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Reality show

Globo abre inscrições para o BBB 21 com seletivas em 9 cidades

Temporada 2020 acabou nesta segunda-feira (27) com Thelma Assis como campeã. Saiba como participar da edição de número 21
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 01:20

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 01:20

Tiago Leifert se emociona na Final do BBB20
Tiago Leifert se emociona na Final do BBB20 Crédito: Reprodução/TV Globo
Thelma Assis mal comemorava seu título de campeã do Big Brother Brasil 20 e a TV Globo já iniciava as inscrições para a edição de número 21. "Quer ser um dos participantes da casa mais vigiada do Brasil? Então, chegou a hora: as inscrições do BBB21 já estão abertas!", diz a chamada no site do reality show global.
As inscrições são para as seletivas em nove cidades: Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Os interessados devem ter pelo 18 anos completos até 31 de dezembro de 2020 ou 70 anos completos até 31 de dezembro de 2020.
Para participar, os candidatos a "brother" devem acessar a página de inscrições. O próximo passo é criar um login com e-mail e senha, preencher um formulário e enviar fotos e vídeos. Se você tem carisma, singularidade e coragem, eis a sua vez de brilhar.

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