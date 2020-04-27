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'Boa ideia', diz Boninho após sugestão de 'BBB 21' ainda este ano

Final da 20ª edição do 'Big Brother Brasil' será disputada nesta segunda-feira, 27, entre Manu, Rafa e Thelma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 16:39

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 16:39

Boninho e Rafael Portugal no CAT BBB
Boninho e Rafael Portugal no CAT BBB Crédito: Divulgação/TV Globo
A grande final do BBB 20 acontece nesta segunda-feira, 27, entre Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis. O diretor Boninho aproveitou para responder a perguntas de alguns internautas durante a madrugada.
"Faz BBB [no] segundo semestre, por favor", pediu uma fã. Boninho respondeu: "É uma boa ideia".
Questionado se "já pensou em parar de dirigir o BBB alguma vez", o diretor respondeu: "Não, adoro tudo"

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Boninho ainda respondeu sobre a 'Calçada da Fama' que conta com estrelas com o nome de todos os vencedores do Big Brother Brasil das edições anteriores. "A ganhadora ao sair já vai ver o nome dela na estrela? Seria o máximo!", perguntou uma seguidora. A resposta veio na sequência: "Boa ideia! Vou tentar"
A final do BBB 20 vai ao ar na Globo nesta segunda-feira, 27, após Fina Estampa, e tem previsão de início para as 22h39.
O E+ entrou em contato com a Globo questionando a possibilidade de outra edição do Big Brother ainda em 2020, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

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