Boninho diz que final do BBB terá todos os participantes

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho Crédito: Globo

José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, diretor do Big Brother Brasil 20, voltou a responder perguntas de seguidores nas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (27), e afirmou que todos os participantes retornarão para a final do programa.

Boninho, que afirmou ir dormir apenas quando os competidores do reality dormem, disse que vai sentir falta do programa após o término, na noite desta segunda, e se mostrou favorável à possibilidade de uma nova edição já no segundo semestre deste ano: "É uma boa ideia", afirmou ele.

Sobre o programa especial desta noite, o diretor afirmou que não as três finalistas, Manu Gavassi, 27, Rafa Kalimann, 27, e Thelma Assis, 35, não ganharão um "dia de princesa" para embelezamento por questão de segurança, e que o programa não terá horário estendido, devido à programação da emissora.

Ele ainda garantiu a presença de todos os brothers no episódio final, mas não explicou como isso acontecerá durante a quarentena do novo coronavírus. Na noite anterior, Boninho já tinha falado que a possibilidade de uma atração musical, como costuma acontecer, estava sendo estudada.

Já quanto à Lavanderia do BBB, que acontece após o término do programa, ele também já tinha dito que não acontecerá neste ano. Segundo Boninho, não foi possível reunir todos os competidores.

Além do final do BBB 20, a Globo também abrirá nesta segunda-feira as inscrições para a próxima edição do reality show. Boninho adiantou, inclusive, que só serão aceitos vídeos de admissão feitos em casa, devido ao isolamento social. "Aí vai um spoiler", brincou ele.

Na noite deste domingo (26), o BBB 20 fez uma edição especial com a retrospectiva das três finalistas, que disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão.