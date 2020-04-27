Marcas rompem com Pugliesi após festa durante pandemia de coronavírus

Gabriela Pugliesi, de 33 anos, romperam com a influenciadora depois que ela postou, em suas redes sociais, imagens de uma reunião com amigos promovida em sua casa, na noite de sábado (25). Nesta segunda-feira (27), Várias marcas de produtos que mantinham parceria comercial com, de 33 anos, romperam com a influenciadora depois que ela postou, em suas redes sociais, imagens de uma reunião com amigos promovida em sua casa, na noite de sábado (25). Nesta segunda-feira (27), Pugliesi desativou o seu perfil no Instagram.

Festa de Gabriela Pugliesi: influencer quebra quarentena, posta fotos na internet, apaga e pede desculpas Crédito: Reprodução/Instagram

A festa, ocorrida em meio à pandemia do novo coronavírus, fez com que Pugliesi recebesse uma enxurrada de críticas de anônimos e famosos. Ela chegou a pedir desculpas e declarou estar arrependida. Apesar disso, também em postagens nas redes sociais, as marcas preferiram se desvincular da imagem da influenciadora, conhecida por divulgar um estilo de vida saudável.

O Grupo Hope, por exemplo, afirmou que as atitudes que estejam em desacordo com o distanciamento social e apoio da superação à pandemia não são apoiadas. "Estamos suspendendo as atividades de qualquer parceiro que não adote tais medidas", divulgou a marca de lingeries.

A Mais Pura, de snacks, anunciou a suspensão da parceria com Pugliesi e declarou ter sido surpreendida com o acontecimento. "Ressaltamos que não concordamos de forma alguma com o que houve e deixamos claro que sempre seguimos todas as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) no combate à Covid-19".

Outras marcas que anunciaram o rompimento com parceiros que não seguem as recomendações da OMS foram a Desinchá e a Livup. Nas redes sociais, a Livup, de alimentação saudável, declarou não apoiar atitudes que coloquem em risco a saúde e o bem-estar de qualquer pessoa.

"Sendo assim, suspendemos todas as ações previstas e programadas com a influenciadora e manteremos postura semelhante com qualquer outro parceiro ou situação similar", postou.

A Kopenhagen declarou não concordar com a postura da influenciadora e informou que o contrato com ela era pontual e foi encerrado em março, sem intenção de renovação.

"Desde o início do decreto de pandemia da Covid-19, a Kopenhagen vem seguindo as orientações da OMS e tomando todas as medidas necessárias para preservar a saúde dos nossos colaboradores, parceiros e consumidores", escreveu em um stories a marca de chocolate.

Pugliesi confirmou que contraiu o novo coronavírus em março, após a festa de casamento de sua irmã na Bahia. Vários convidados apresentaram sintomas depois do evento, inclusive a cantora Preta Gil, 45, e a influenciadora Shantal Verdelho e seu filho, Filippo, de apenas um ano.

SEM CLIMA

A influencer Gabriela Pugliesi Crédito: Instagram/@gabrielapugliesi

A influenciadora gerou polêmica neste domingo (26) após postar, em suas redes sociais, imagens de uma reunião com amigos que ela promoveu, na noite de sábado (25), em sua casa. A festa, em meio à pandemia do novo coronavírus, fez com que algumas pessoas a criticassem. Entre os convidados, estava a ex-BBB Mari Gonzalez.

Pugliesi mostrou em seu Stories [ferramenta que disponibiliza vídeos e fotos no Instagram] imagens de comida, de seus amigos, de algumas lives que ela acompanhou na noite de sábado e chegou até a declarar sua torcida à médica Thelma Assis, 35, finalista do Big Brother Brasil 20, já que Mari [Gonzales] saiu.