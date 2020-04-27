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Com Covid-19, Mumuzinho faz live para tranquilizar fãs

Cantor testou positivo para o coronavírus após alguns dias com quadro febril e amigdalite diagnosticada anteriormente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 10:06

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 10:06

Mumuzinho, de 36 anos, fez uma live diretamente do Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, onde está internado desde sexta-feira (24), quando foi diagnosticado com pneumonia, devido a Covid-19. O objetivo do vídeo foi tranquilizar os fãs em relação a seu estado de saúde.
com quadro de saúde estável, Mumuzinho fez uma live neste domingo (26) para tranquilizar os fãs
com quadro de saúde estável, Mumuzinho fez uma live neste domingo (26) para tranquilizar os fãs Crédito: Divulgação
"Estou me recuperando. A febre vai e volta, mas a equipe do hospital está controlando", disse o cantor, contando que ainda sente dores no tórax. Ele aproveitou para agradecer o carinho que vem recebendo do público e também para pedir às pessoas se cuidarem. A live durou pouco tempo, por conta do estado de saúde do cantor.
Mumuzinho testou positivo para o coronavírus após alguns dias com quadro febril e amigdalite diagnosticada anteriormente. O artista apresentou piora no seu estado clínico, o que o levou a procurar ajuda médica.

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Segundo sua assessoria de imprensa, o cantor ficou sob observação após ter sido detectada uma pneumonia de grau intermediário. Mumuzinho conta com o apoio e vibrações positivas dos fãs e, em breve, diante da melhora clínica, vai divulgar uma nova data para a Live Show.
Mais cedo, ele havia anunciado que teria de remarcar a apresentação "Resenha do Mumu", por motivos de saúde. A transmissão online do seu show, por conta da quarentena, aconteceria neste domingo (26) e foi adiada para o dia 3 de maio.

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