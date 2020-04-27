Com Covid-19, Mumuzinho faz live para tranquilizar fãs

Mumuzinho, de 36 anos, fez uma live diretamente do Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, onde está internado desde sexta-feira (24), quando foi diagnosticado com pneumonia, devido a Covid-19. O objetivo do vídeo foi tranquilizar os fãs em relação a seu estado de saúde.

com quadro de saúde estável, Mumuzinho fez uma live neste domingo (26) para tranquilizar os fãs Crédito: Divulgação

"Estou me recuperando. A febre vai e volta, mas a equipe do hospital está controlando", disse o cantor, contando que ainda sente dores no tórax. Ele aproveitou para agradecer o carinho que vem recebendo do público e também para pedir às pessoas se cuidarem. A live durou pouco tempo, por conta do estado de saúde do cantor.

Mumuzinho testou positivo para o coronavírus após alguns dias com quadro febril e amigdalite diagnosticada anteriormente. O artista apresentou piora no seu estado clínico, o que o levou a procurar ajuda médica.

Segundo sua assessoria de imprensa, o cantor ficou sob observação após ter sido detectada uma pneumonia de grau intermediário. Mumuzinho conta com o apoio e vibrações positivas dos fãs e, em breve, diante da melhora clínica, vai divulgar uma nova data para a Live Show.