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Apresentador galã

Marcio Garcia volta a Globo com reprise de 'Tamanho Família'

Conseguimos enxergar a família fora da visão tradicional, ressalta apresentador da TV Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 09:34

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 09:34

O ator, apresentador e galã Marcio Garcia está de volta aos domingos da Rede Globo com o "Tamanho Família". A ideia é reprisar diversos quadros e histórias já exibidas pelo programa.
Marcio Garcia está de volta à programação da Rede Globo com as reprises de
Marcio Garcia está de volta à programação da Rede Globo com as reprises de "Tamanho Família" Crédito: Reprodução/Rede Globo
"Se podemos tirar algo de bom disso tudo é que as famílias estão juntas. As pessoas estão convivendo muito mais. Está todo mundo muito conectado, muito próximo e tendo que conviver intensamente. Em momentos delicados como esse é sempre bom a gente ter a nossa família por perto", ressaltou.

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"Nada melhor do que ficar ao lado de quem a gente ama. Por isso, quero convidar todo mundo a se divertir com as nossas famílias", disse o apresentador em entrevista ao site GShow.
Sobre o formato do programa, Marcio Garcia analisou: "Conseguimos enxergar a família fora da visão tradicional, mas sim como ela é. É possível ver muitas vezes no programa, por exemplo, amigos que são considerados como membro da família mesmo. Além disso, é um programa para todos. Meus filhos gostam de ver as provas, os adultos já gostam mais de acompanhar o bate-papo".

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