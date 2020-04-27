Marcio Garcia volta a Globo com reprise de 'Tamanho Família'

O ator, apresentador e galã Marcio Garcia está de volta aos domingos da Rede Globo com o "Tamanho Família". A ideia é reprisar diversos quadros e histórias já exibidas pelo programa.

Marcio Garcia está de volta à programação da Rede Globo com as reprises de "Tamanho Família" Crédito: Reprodução/Rede Globo

"Se podemos tirar algo de bom disso tudo é que as famílias estão juntas. As pessoas estão convivendo muito mais. Está todo mundo muito conectado, muito próximo e tendo que conviver intensamente. Em momentos delicados como esse é sempre bom a gente ter a nossa família por perto", ressaltou.

"Nada melhor do que ficar ao lado de quem a gente ama. Por isso, quero convidar todo mundo a se divertir com as nossas famílias", disse o apresentador em entrevista ao site GShow.