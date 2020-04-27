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Para a alegria dos fãs

Diogo Nogueira canta e cozinha moqueca durante live na quarentena

Transmissão ao vivo do cantor, que arrecada doações na luta contra a covid-19, conta com receita compartilhada com seguidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 09:20

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 09:20

A hora do almoço foi agitada neste domingo, 26, nas redes sociais. O sambista Diogo Nogueira decidiu fazer uma moqueca, ao vivo, enquanto realiza uma live no YouTube na quarentena.
Diogo Nogueira comemorou seu aniversário em live neste domingo (26)
Diogo Nogueira comemorou seu aniversário em live neste domingo (26) Crédito: Reprodução
Para a comemoração do aniversário de 39 anos, o músico decidiu festejar online, com a transmissão, e a presença virtual de alguns amigos.
A live foi destinada para a arrecadação de fundos para a luta contra a covid-19 no Brasil. Com um QR code, os internautas puderam participar, fazendo doações.
Nas redes sociais, os fãs parabenizaram Diogo Nogueira pela data e enviaram comentários. A hashtag mais publicada foi 'Em Casa com Diogo'.

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