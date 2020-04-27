Diogo Nogueira canta e cozinha moqueca durante live na quarentena

A hora do almoço foi agitada neste domingo, 26, nas redes sociais. O sambista Diogo Nogueira decidiu fazer uma moqueca, ao vivo, enquanto realiza uma live no YouTube na quarentena.
Para a comemoração do aniversário de 39 anos, o músico decidiu festejar online, com a transmissão, e a presença virtual de alguns amigos.
A live foi destinada para a arrecadação de fundos para a luta contra a covid-19 no Brasil. Com um QR code, os internautas puderam participar, fazendo doações.
Nas redes sociais, os fãs parabenizaram Diogo Nogueira pela data e enviaram comentários. A hashtag mais publicada foi 'Em Casa com Diogo'.