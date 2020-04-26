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Sem mega produção

De pijama, Ivete Sangalo faz live com família e arrecada R$ 400 mil

A apresentação foi a primeira do projeto Em Casa, da Globo, com transmissão simultânea pela TV, no Globoplay, Multishow e nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 12:54

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 12:54

Ivete Sangalo comandou live de pijama com marido, filhos e plateia de brinquedos
Ivete Sangalo comandou live de pijama com marido, filhos e plateia de brinquedos Crédito: Reprodução/Globoplay
Esqueça as superproduções que as lives têm ganhado nessa quarentena provocada pelo novo coronavírus. Ivete Sangalo, 47, se apresentou direto de sua casa, na noite de sábado (25/04), apenas de pijama, o que foi motivo para muitos elogios de internautas nas redes sociais.
Durante duas horas e meia, Ivete foi a rainha da naturalidade. Descalça e com rabo de cavalo, não se acanhou nem na hora de dar uma ajeitada na calcinha. O marido, Daniel Cady, e o filho mais velho do casal, Marcelo, 10, acompanharam tudo, com direito a danças e até uma bronca para não varrerem o chão.

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A apresentação foi a primeira do projeto Em Casa, da Globo, com transmissão simultânea pela TV, no Globoplay, Multishow e nas redes sociais. Na página da cantora no YouTube, porém, a transmissão acabou sendo interrompida por um momento, por questões de direitos autorais.
O bloqueio, que foi logo corrigido, aconteceu por violação dos direitos do Grupo Globo, apesar de a página da cantora ter autorização para veiculação, afirmou o colunista Léo Dias, do UOL.
Segundo o YouTube, essa interrupção não é feita pela plataforma, já que o gerenciamento e reivindicações de direitos autorais cabem aos proprietários do material e o YouTube oferece ferramentas para que os canais possam proteger conteúdo dentro da plataforma.

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Apesar desse pequeno imprevisto, não faltou elogios à live de Ivete: "Se essa não foi a melhor live de todas eu não sei qual foi", "os cantores brigando pra ver quem faz a live mais produzida, aí chega a Ivete de pijama e descalça, dona da porra toda", foram alguns comentários no Twitter.
Além de elogios, a apresentação também arrecadou pouco mais de R$ 400 mil, segundo o aplicativo PicPay. As doações serão repassadas a instituições como Ação da Cidadania, Amigos do Bem, Baobá, Cufa, Fundo Emergencial para a Saúde, Gastromotiva, Pracatum, Redes da Maré, União Rio e Unicef.

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