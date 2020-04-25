Mumuzinho está internado no RJ com Covid-19

O cantor Mumuzinho Crédito: Instagram/@mumuzinho

O cantor Mumuzinho está internado no Rio de Janeiro. O cantor foi diagnosticado com o coronavírus nesta sexta-feira, segundo sua assessoria, e permanece no hospital, em observação.

"Estou passando só para agradecer as mensagens de carinho. Vou ficar bem. Estou sendo bem cuidado e no hospital. Estou sendo medicado para a Covid-19 e pneumonia. Orem por mim", disse o cantor no Instagram.

Após alguns dias com quadro febril e com uma amigdalite diagnosticada anteriormente, o cantor teve piora em seu quadro e se dirigiu ao Hospital Vitória, Lá foi detectada uma pneumonia de grau intermediário.