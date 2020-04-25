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Coronavírus

Mumuzinho está internado no RJ com Covid-19

Cantor, que também está com pneumonia, segue recebendo medicação em hospital e pede orações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 17:28

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 17:28

O cantor Mumuzinho
O cantor Mumuzinho Crédito: Instagram/@mumuzinho
O cantor Mumuzinho está internado no Rio de Janeiro. O cantor foi diagnosticado com o coronavírus nesta sexta-feira, segundo sua assessoria, e permanece no hospital, em observação.
"Estou passando só para agradecer as mensagens de carinho. Vou ficar bem. Estou sendo bem cuidado e no hospital. Estou sendo medicado para a Covid-19 e pneumonia. Orem por mim", disse o cantor no Instagram.

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Após alguns dias com quadro febril e com uma amigdalite diagnosticada anteriormente, o cantor teve piora em seu quadro e se dirigiu ao Hospital Vitória, Lá foi detectada uma pneumonia de grau intermediário.
Mais cedo ele havia anunciado que teria de remarcar a sua live show "Resenha do Mumu", por motivos de saúde. A transmissão online do seu show, por conta da quarentena, aconteceria neste domingo e foi adiada para o dia 3 de maio.

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