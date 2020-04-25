Mumuzinho está internado no RJ com Covid-19

O cantor Mumuzinho está internado no Rio de Janeiro. O cantor foi diagnosticado com o coronavírus nesta sexta-feira, segundo sua assessoria, e permanece no hospital, em observação.
"Estou passando só para agradecer as mensagens de carinho. Vou ficar bem. Estou sendo bem cuidado e no hospital. Estou sendo medicado para a Covid-19 e pneumonia. Orem por mim", disse o cantor no Instagram.
Após alguns dias com quadro febril e com uma amigdalite diagnosticada anteriormente, o cantor teve piora em seu quadro e se dirigiu ao Hospital Vitória, Lá foi detectada uma pneumonia de grau intermediário.
Mais cedo ele havia anunciado que teria de remarcar a sua live show "Resenha do Mumu", por motivos de saúde. A transmissão online do seu show, por conta da quarentena, aconteceria neste domingo e foi adiada para o dia 3 de maio.