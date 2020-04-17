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Cantor de funk MC Dumel, 28, morre de Covid-19 em Salvador

Carioca, Diego fez sucesso no Nordeste com bregafunk em músicas como 'Avisa Lá' e 'Faixa Preta'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 15:12

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 15:12

Aos 28 anos, MC Dumel faleceu de coronavírus
Aos 28 anos, MC Dumel faleceu de coronavírus Crédito: Reprodução/Youtube
O cantor de funk Diego Albert Silveira Santos, o MC Dumel, de 28 anos, morreu nesta quinta-feira (16) na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Couto Maia, em Salvador. Ele havia sido diagnosticado com Covid-19 no domingo (12).
Dumel começou a apresentar sintomas como gripe e febre alta no início de abril, dias após uma viagem ao Rio de Janeiro. Em 9 de abril, ele deu entrada no Hospital Geral Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, cidade da Grande Salvador.
Após a confirmação do diagnóstico de Covid-19, foi transferido para o Hospital Couto Maia, unidade de referência em Salvador.
De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, ele não tinha doença preexistente como hipertensão ou diabetes, mas tinha histórico de obesidade.
Natural do Rio de Janeiro e radicado na Bahia, Dumel vinha se consolidando nos últimos anos como artista do chamado bregafunk, vertente do funk muito popular no Nordeste. Ficou conhecido com músicas como "Avisa lá", "Balança" e "Faixa preta".

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A mulher do cantor, Andreza Bacellar, 22, também foi infectada pelo novo coronavírus. Está internada no mesmo hospital, mas o quadro é estável.
Em nota, T-Music Brasil Produções, responsável pela carreira do cantor, agradeceu ao apoio dos fãs e informou que o local, data e hora do sepultamento não serão divulgados para evitar aglomerações, conforme orientações das autoridades sanitárias.
Esta é a 35º morte por Covid-19 registrada na Bahia, 18º em Salvador. Ao todo, o estado tem 960 casos da doença.

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