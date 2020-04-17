Cantor de funk MC Dumel, 28, morre de Covid-19 em Salvador

Aos 28 anos, MC Dumel faleceu de coronavírus Crédito: Reprodução/Youtube

O cantor de funk Diego Albert Silveira Santos, o MC Dumel, de 28 anos, morreu nesta quinta-feira (16) na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Couto Maia, em Salvador. Ele havia sido diagnosticado com Covid-19 no domingo (12).

Dumel começou a apresentar sintomas como gripe e febre alta no início de abril, dias após uma viagem ao Rio de Janeiro. Em 9 de abril, ele deu entrada no Hospital Geral Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, cidade da Grande Salvador.

Após a confirmação do diagnóstico de Covid-19, foi transferido para o Hospital Couto Maia, unidade de referência em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, ele não tinha doença preexistente como hipertensão ou diabetes, mas tinha histórico de obesidade.

Natural do Rio de Janeiro e radicado na Bahia, Dumel vinha se consolidando nos últimos anos como artista do chamado bregafunk, vertente do funk muito popular no Nordeste. Ficou conhecido com músicas como "Avisa lá", "Balança" e "Faixa preta".

A mulher do cantor, Andreza Bacellar, 22, também foi infectada pelo novo coronavírus. Está internada no mesmo hospital, mas o quadro é estável.

Em nota, T-Music Brasil Produções, responsável pela carreira do cantor, agradeceu ao apoio dos fãs e informou que o local, data e hora do sepultamento não serão divulgados para evitar aglomerações, conforme orientações das autoridades sanitárias.