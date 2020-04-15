Flávia Pavanelli testa positivo para coronavírus: 'Tudo bem'

"Não é uma notícia boa de se receber. Confesso que fiquei um pouco em choque. Mas minha médica me tranquilizou e está tudo bem agora! Não faço ideia mesmo de como peguei! Não tive contato com ninguém diferente da minha família, pode ter sido algo externo que tive contato. Já estou isolada. Essa vai ser a parte mais difícil pra mim: ficar longe de quem eu amo. Mas com certeza saber que eles estão bem vai me dar forças e tudo vai ficar bem!", defendeu Flávia.

Em seguida, ela relatou como foram os primeiros sinais da doença. Domingo de Páscoa achei que estava com uma crisezinha alérgica, nada demais. Achei estranho porque não estava sentindo nem o gosto das coisas e nenhum cheiro, ou seja, estava com o paladar e o olfato um pouco estranho. Fui dormir e no outro dia acordei bem, mas ainda sem o olfato e paladar. Acordei cedo, tomei meu café, achei estranho que eu não sentia nem o gosto nem o cheiro de nada. Mandei uma mensagem para minha médica, ela pediu para que eu fizesse o exame e infelizmente testei positivo para o Covid", finalizou.