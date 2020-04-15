Marília Mendonça anuncia nova live com artistas convidados

A cantora Marília Mendonça usou seu perfil no Twitter nesta segunda-feira, 14, para anunciar a realização de uma "super live" com artistas como Maiara e Maraísa e Léo Santana, a ser realizada na próxima sexta-feira, 17.
"Teremos uma super live / festival com Maiara e Maraisa, Mariana Fagundes, Luiza e Maurílio, Léo Santana, Dilsinho, Paulo e Nathan, João Neto e Frederico, Diego e Victor Hugo, Zé Neto e Cristiano e a 'mamãe' aqui!", escreveu a cantora.
No último dia 8, a cantora fez uma live que contou com a presença de mais de 3 milhões de espectadores.