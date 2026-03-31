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Eleições 2026

MDB nacional diz que aposta na candidatura de Rose ao Senado no ES

Ex-senadora é pré-candidata ao cargo e, agora, conta com apoio explícito da direção nacional do partido

Públicado em 

31 mar 2026 às 15:56
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

A ex-senadora Rose de Freitas
A ex-senadora Rose de Freitas Crédito: Fernando Madeira
Se no MDB estadual a ex-senadora Rose de Freitas não encontra muito apoio para disputar o Senado em 2026, o mesmo não se pode dizer da direção nacional do partido.
Nesta terça-feira (31), o MDB nacional foi ao X (antigo Twitter) para deixar claro: "O MDB nacional aposta nas candidaturas do governador Ricardo Ferraço à reeleição e de Rose de Freitas ao Senado".
"Rose é fundamental para a retomada do crescimento da nossa bancada na Câmara Alta. Ferraço vai dar continuidade ao trabalho bem avaliado de Renato Casagrande", diz ainda a publicação.
O post foi endossado pelo presidente nacional dos emedebistas, Baleia Rossi: "Nossa chapa está muito forte no Espírito Santo!".
Ricardo vai passar a ser governador na próxima quinta-feira (2), data da renúncia de Casagrande, que vai disputar o Senado.
A coligação formada por PSB, MDB e outros partidos aliados, contudo, deve lançar dois candidatos a senador.
Outro nome do MDB que estava no páreo era o do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio. Este, entretanto, desistiu de concorrer.
Em entrevista à coluna no último dia 27, Euclério enfatizou que a prioridade do partido é a corrida pelo Palácio Anchieta, sinalizando que o objetivo não seria lançar dois candidatos majoritários — um ao governo e um ao Senado.
Euclério vai assumir, também na quinta-feira, a presidência do partido no Espírito Santo.
O tom do comando nacional da sigla, portanto, destoa do adotado pelo futuro presidente estadual. 
Tuíte do MDB nacional em apoio a Rose de Freitas
Tuíte do MDB nacional em apoio a Rose de Freitas Crédito: Reprodução

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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