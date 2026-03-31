MDB nacional diz que aposta na candidatura de Rose ao Senado no ES

A ex-senadora Rose de Freitas Crédito: Fernando Madeira

Se no MDB estadual a ex-senadora Rose de Freitas não encontra muito apoio para disputar o Senado em 2026, o mesmo não se pode dizer da direção nacional do partido.

Nesta terça-feira (31), o MDB nacional foi ao X (antigo Twitter) para deixar claro: "O MDB nacional aposta nas candidaturas do governador Ricardo Ferraço à reeleição e de Rose de Freitas ao Senado".

"Rose é fundamental para a retomada do crescimento da nossa bancada na Câmara Alta. Ferraço vai dar continuidade ao trabalho bem avaliado de Renato Casagrande", diz ainda a publicação.

O post foi endossado pelo presidente nacional dos emedebistas, Baleia Rossi: "Nossa chapa está muito forte no Espírito Santo!".

A coligação formada por PSB, MDB e outros partidos aliados, contudo, deve lançar dois candidatos a senador.

Outro nome do MDB que estava no páreo era o do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio. Este, entretanto, desistiu de concorrer.

Em entrevista à coluna no último dia 27 , Euclério enfatizou que a prioridade do partido é a corrida pelo Palácio Anchieta, sinalizando que o objetivo não seria lançar dois candidatos majoritários — um ao governo e um ao Senado.

Euclério vai assumir, também na quinta-feira, a presidência do partido no Espírito Santo.

O tom do comando nacional da sigla, portanto, destoa do adotado pelo futuro presidente estadual.