O que fez Euclério Sampaio desistir de disputar as eleições de 2026

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica. Crédito: Letícia Gonçalves

Em setembro de 2025, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), cravou, em entrevista à coluna: "Estou decidido a disputar o Senado". O nome dele, realmente, ganhou força dentro do grupo liderado pelo governador Renato Casagrande (PSB).



No MDB, a ex-senadora Rose de Freitas tornou-se uma virtual adversária, pois almeja disputar o mesmo cargo, mas o prefeito parecia ter a preferência da direção local da sigla.

Euclério cercou-se de apoiadores ligados a igrejas evangélicas e a forças de segurança pública. A ideia era se apresentar como um candidato "conservador", mas aberto ao diálogo, ladeado por Casagrande.

De uns tempos pra cá, entretanto, o ímpeto de Euclério arrefeceu. De forma que não chega a surpreender o anúncio feito pelo prefeito nesta sexta-feira (27): ele não vai disputar as eleições de 2026 e, assim, permanecerá no atual mandato.

O que o levou a essa decisão?

A PRIORIDADE É RICARDO

O próprio Euclério afirmou à coluna, logo após divulgar nota oficial com o posicionamento, que "a prioridade do MDB não é o Senado, é Ricardo".

Ele se referiu ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato ao governo do Espírito Santo.

O prefeito vai assumir, no próximo dia 2, a presidência estadual do partido.

Não é incomum, mas não necessariamente vantajoso, estrategicamente falando, uma sigla lançar, ao mesmo tempo, candidatos ao Senado e ao governo num estado.

PARCEIROS

"Temos parceiros, temos que agregar", observou Euclério, ainda na entrevista à coluna.

Os parceiros são os partidos e lideranças políticas que compõem o palanque de Ricardo e Casagrande.

O governador é pré-candidato ao Senado, mas duas vagas de senador estão em disputa este ano e o grupo deve lançar dois nomes.

Com a saída de Euclério do páreo, abre-se espaço para outros aliados.

Nos bastidores, quem ganha força é a federação formada por Progressistas e União Brasil, que recentemente declarou apoio a Ricardo e a Casagrande.

O presidente estadual da federação e do PP, deputado federal Da Vitória, é a principal aposta, hoje, para ser o segundo pré-candidato ao Senado no campo casagrandista.

UM PÁSSARO NA MÃO...

Outro fator que pesou na decisão de Euclério foi que, para disputar o pleito, ele teria que renunciar ao mandato de prefeito até o dia 5 de abril.

É uma renúncia, não uma licença. Seria abrir mão de pouco mais de dois anos de mandato garantidos para tentar obter uma estadia de oito anos em Brasília.

"Muita gente me pediu para ficar em Cariacica", afirmou Euclério à coluna. "O fator principal é Cariacica, vamos anunciar um pacote de obras em breve", completou.

Na nota divulgada, ele registrou o seguinte:

"Entre um sonho (ser senador) e o amor por Cariacica, prevaleceu a responsabilidade de continuar a cuidar da nossa cidade, que, apesar de termos feito mais de 40 anos em 4, ainda tem muito a ser feito, e Cariacica precisa continuar avançando; e obtive a confiança do nosso povo para cuidar da cidade por mais quatro anos e não renunciar".

Os "mais quatro anos" são uma menção ao pleito de 2024, quando foi reeleito com 88,41% dos votos.

E ROSE DE FREITAS?

Euclério, já falando como futuro presidente estadual do MDB, ressaltou que a Executiva estadual da legenda vai decidir "democraticamente" lançar ou não um nome ao Senado.

Mas o fato de ele adiantar que a prioridade é a candidatura ao governo já emite um sinal de qual deve ser a decisão da Executiva.

A cúpula partidária foi eleita em fevereiro. Ricardo foi reconduzido à presidência estadual, mas vai assumir o governo do Espírito Santo no dia 2, devido à renúncia de Casagrande, que vai deixar o mandato justamente para poder disputar o Senado.

Euclério foi eleito vice-presidente e vai assumir o partido no lugar de Ricardo.

CONVERSA COM CASAGRANDE E RICARDO

Euclério reuniu-se com Ricardo e Casagrande nesta sexta às 6h30 da manhã.

"Eles queriam que eu fosse candidato. E as pesquisas me incentivavam a ser, mas foram muitos fatores (que levaram à decisão de não concorrer). O principal deles, Cariacica", repetiu o prefeito.

SEGUNDA DESISTÊNCIA

A decisão de Euclério de não concorrer é a segunda "baixa" entre prefeitos da Grande Vitória.

Na quarta-feira (25), foi a vez do chefe do Executivo de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), anunciar que vai permanecer no atual mandato em vez de disputar o governo do Espírito Santo ou o Senado.

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