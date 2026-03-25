Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

PT manda indicados deixarem cargos no governo do ES antes da posse de Ricardo

Secretário, subsecretários e gerentes filiados à sigla, por exemplo, devem pedir exoneração até o dia 1° de abril

Vitória
Publicado em 25/03/2026 às 12h39
Atualizado em 25/03/2026 às 13h12
João Coser durante encontro estadual do PT
João Coser durante encontro estadual do PT. Crédito: Rodrigo Gavini/PT-ES

A partir do dia 1º de abril, quem ocupa cargo comissionado no governo do Espírito Santo por indicação do Partido dos Trabalhadores deve pedir exoneração. A decisão é do diretório estadual do PT.

A sigla comanda a Secretaria de Esportes, com José Carlos Nunes, e tem ainda subsecretários, gerentes e subgerentes em outras pastas. 

No dia 2, Ricardo Ferraço (MDB) vai assumir o comando do Executivo estadual, substituindo Renato Casagrande (PSB), em vias de renunciar para disputar o Senado.

Ricardo é pré-candidato ao Palácio Anchieta e não tem relacionamento com o PT. Além disso, os petistas têm pré-candidato próprio ao mesmo cargo, o deputado federal Helder Salomão.

"Ricardo vai assumir o governo e tem uma posição diferente da nossa. Ele, por exemplo, assinou a carta (de dirigentes estaduais do MDB) para não apoiar o Lula", lembrou o presidente estadual do PT, João Coser, em entrevista à coluna nesta quarta-feira (25).

"Mas o mais significativo é que Ricardo é candidato ao governo e nós temos outro candidato ao governo. Achamos que seria antiético permanecer (em cargos de confiança na administração estadual)", completou Coser.

O presidente estadual não soube precisar quantas pessoas devem pedir exoneração. 

"Não são muitas, são pouquíssimos cargos. E não estamos falando de todas as pessoas eventualmente filiadas. O PT tem cerca de 40 mil filiados no Espírito Santo. Estamos falando de pessoas que estão lá por indicação do partido", pontuou.

Na Sesport, além de Nunes, devem sair os subsecretários Carlos Casteglione e Fernanda Souza.

O titular da pasta já deixaria o cargo de qualquer maneira, mesmo que não houvesse a resolução do diretório estadual, pois vai disputar as eleições de 2026.

Nunes é pré-candidato a deputado estadual. Por imposição da lei eleitoral, ele tem que deixar a função até o dia 5 de abril para participar do pleito.

Na Secretaria de Agricultura, vai haver ao menos a baixa de um petista, a do subsecretário de Agricultura Familiar, Rogério Favoretti.

Na Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), deve sair o diretor de Fomento e Inovação, Alexandre Passos.

A decisão do PT de deixar o governo até resolve um problema para Ricardo e evita um climão para todos os envolvidos.

Ao assumir a gestão, o emedebista vai fazer mudanças no primeiro escalão, até devido à saída de pré-candidatos de seus respectivos cargos.

As pessoas que ocupam funções no segundo e terceiro escalões também podem ser afetadas. 

Os dirigentes do PT certamente entrariam na mira, ao mesmo tempo em que não se sentiriam confortáveis, de qualquer forma, de trabalhar sob a batuta de um adversário eleitoral.

Resolução Partido dos Trabalhadores do ES

Entramos no período pré-eleitoral de 2026 em meio a uma conjuntura marcada por transformações profundas nos cenários internacional, nacional e estadual, que exige do Partido dos Trabalhadores e de sua militância uma estratégia unificada e clara para a construção de maioria na sociedade, o programa eleitoral e o fortalecimento do PT nos territórios. 

Nesta estratégia, as alianças políticas construídas em nível nacional devem ser preservadas, como forma de preservar a autonomia partidária e o foco nas melhorias para a população, afastando qualquer possibilidade de retrocesso a um governo de extrema direita. 

Dessa forma, e (1) considerando que no Espírito Santo, as reeleição do Presidente Lula e do senador Fabiano Contarato, assim como a eleição de Helder Salomão para o Governo do Estado, configuram-se no foco central do processo eleitoral deste ano; e (2) considerando a importância de uma unidade estratégica no âmbito estadual para consolidar a eleição das candidaturas acima citadas, assim como fortalecer as bancadas próprias, tanto estadual quanto federal, de maneira que não haja contradições entre as estratégias definidas pelo Partido no Estado; 

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, reunido no dia 24 de março de 2026, deliberou que os quadros e dirigentes partidários que atualmente ocupam cargos comissionados no Governo do Estado do Espírito Santo, por indicação do Partido, devem solicitar sua exoneração até o dia 1º de abril de 2026. 

A decisão busca garantir a coerência e o alinhamento na preparação para o processo eleitoral que se aproxima. Contamos com a militância para mobilizar comitês populares de luta, com ampla participação de filiados ou não-filiados, movimentos sociais e setores da sociedade comprometidos na luta em defesa da democracia, do esperançar, da vida e do bem viver.

Precisamos levar as conquistas do nosso governo para cada canto do Espírito Santo!   

Vitória, 24 de março de 2026.

Diretório Estadual do PT/ES

Correção

25 de Março de 2026 às 13:10

O texto informava que os subsecretários da Sesport Carlos Germano e Deyvid Hehr também deveriam pedir exoneração. Na verdade, eles não são filiados ao PT nem foram indicados pelo partido. A coluna foi corrigida.

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