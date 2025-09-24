Euclério Sampaio: "Estou decidido a disputar o Senado"

Euclério Sampaio no gabinete, na Prefeitura de Cariacica. Crédito: Letícia Gonçalves

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), chegou a se movimentar meses atrás, nos bastidores, para tentar ser candidato ao Palácio Anchieta em 2026, mas desistiu da ideia após, de acordo com ele mesmo, ouvir do governador Renato Casagrande (PSB) que o candidato casagrandista já está definido e vai ser o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).



Agora, Euclério está decidido a disputar o Senado, alinhado a Casagrande, mas não necessariamente como integrante oficial da chapa dele e de Ricardo.

Para isso, cravou, em entrevista para a coluna nesta quarta-feira (24), que vai renunciar ao mandato de prefeito no início de abril do ano que vem, como exige a legislação eleitoral e, se preciso, trocar de partido:

Euclério Sampaio (MDB) Prefeito de Cariacica "Estou decidido a disputar. Vou renunciar ao mandato em abril, até porque tenho uma vice muito capacitada"

É um risco, afinal, trata-se de abrir mão de pouco mais de dois anos de mandato garantidos para participar de uma corrida que ele pode ou não vencer.

"É um risco, sim, mas não vou morrer se eu perder. Eu não vivo de política, vivo do escritório (de advocacia do qual é sócio). Mesmo sem trabalhar lá no dia a dia eu recebo. Se eu perder a eleição, vou apenas descansar, mas eu não acredito que vou descansar, não", provocou, prevendo a própria vitória.

Euclério contou que já recebeu convites de três siglas: Podemos, União Brasil e outra sobre a qual manteve o mistério.

Casagrande deve ser candidato ao Senado, mas duas vagas para o mesmo cargo vão estar em disputa e um aliado vai compor a chapa como segundo candidato. Os dois unidos a Ricardo como candidato ao governo.

O prefeito de Cariacica vai pedir votos para Casagrande e Ricardo, ainda que os dois não decidam apoiá-lo formalmente para o Senado.

"Se ele (Casagrande) precisar da segunda vaga para botar um outro aliado eu posso ser candidato por outro partido, um que apoie o governador mas que não faça parte da coligação", exemplificou Euclério.

EUCLÉRIO PEDIU APOIO A DA VITÓRIA

Euclério não é o único aliado do governador que quer ser candidato a senador. O deputado federal Da Vitória (PP) já se colocou à disposição e, de acordo com o que a coluna apurou, recebeu incentivo do próprio Casagrande para tal.

Euclério afirmou que pediu, recentemente, apoio a Da Vitória e recebeu uma resposta enigmática:

"Ele (Da Vitória) quer aguardar até o último minuto para decidir, acha que é melhor esperar. Mas, independentemente de qualquer coisa, somos amigos. Independentemente das birras políticas que possa ter, me relaciono bem com todo mundo".

"Mas acredito que ele vai ser candidato deputado federal", previu o prefeito de Cariacica.

A FUTURA PREFEITA

Shymenne de Castro (PSB), vice-prefeita eleita de Cariacica. Crédito: Reprodução/ A Gazeta

Após a renúncia do prefeito, a vice, Shymene de Castro (PSB), também secretária municipal de Governo, vai comandar o município até dezembro de 2028.

Ela já participa ativamente da administração. Quando esta colunista chegou ao gabinete do prefeito para a entrevista, aliás, ela saía de lá. De acordo com Euclério, os dois despacham diariamente sobre assuntos da prefeitura e Shymene está preparada para a missão.

A ascensão de Shymene daria ao PSB de Casagrande o comando de uma prefeitura na Grande Vitória, o que pode contar a favor de Euclério na busca pelo apoio da cúpula casagrandista.

Os socialistas Tyago Hoffmann, secretário estadual de Saúde, e Enivaldo dos Anjos, prefeito de Barra de São Francisco, por exemplo, já endossaram a pré-candidatura de Euclério ao Senado.

"Eu que coloquei ela no PSB, antes ela não era filiada a nenhum partido. Shymene é uma mulher inteligente, conhece tudo na prefeitura, é honesta. Tenho certeza que não vai jogar por terra o legado que construí na cidade, tem pulso firme. Se vai me ser leal ou não, é outra questão, quero que ela seja leal à cidade".

SAÚDE

Uma dúvida, até de leitores da coluna e de ouvintes da rádio CBN, em que faço comentários sobre a política estadual, é quanto ao estado de saúde de Euclério.

Ele passou por um transplante de rim em janeiro. Mas garantiu que não há nenhum entrave que o impeça de fazer campanha ou exercer o mandato de senador.

"Eu estou 1000%. Fiz a primeira campanha de prefeito (em 2020) com um problema renal. Na segunda, eu estava muito ruim porque estava enrolando havia seis anos para não fazer diálise e o rim não funcionava. Com o transplante, ficou 100%, funcionou na hora", revelou.

"Faço apenas fisioterapia por causa de um problema na coluna, que surgiu devido às várias internações hospitalares, fiquei muito tempo em cama de hospital, mas estou bem melhor", completou.

CONSERVADOR

Euclério é aliado de primeira hora de Casagrande e contou com investimentos do governo estadual em Cariacica, em grande medida responsáveis pela boa avaliação da gestão municipal.

Ao se referir ao governador, o prefeito recorre várias vezes às palavras "lealdade" e "gratidão".

Mas, ideologicamente, os dois não estão lado a lado.

Casagrande é um homem de centro-esquerda. Euclério, ao ser questionado pela coluna, não abraçou o rótulo de político de direita ou centro-direita, preferiu se identificar como "conservador".

Na prática, ele tem posturas que agradam aos eleitores de direita e, não à toa, recebeu apoios de entidades e lideranças que, via de regra, integram esse segmento, como pastores evangélicos e policiais.

Euclério, por exemplo, critica a "ideologia de gênero", é a favor da anistia a condenados por tentativa de golpe de Estado e a eventual impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, pautas caras ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e com as quais o governador do Espírito Santo não se alinha.

Euclério Sampaio (MDB) Prefeito de Cariacica "O extremismo dos dois lados é nocivo para a sociedade"

O prefeito pode ser um trunfo dos casagrandistas para obter os votos de eleitores de direita. Ao mesmo tempo, a proximidade dele com Casagrande é potencialmente um flanco a ser explorado por adversários que pregam uma espécie de sectarismo, a separação total entre esquerda e direita.

"É um pensamento muito pequeno essa essa comparação. Você tem que votar na pessoa por aquilo que ela pensa e pelo que ela faz. Renato me ajudou a transformar a cidade e, acima do que essas pessoas (eleitores de direita mais radicais) pensam, o cidadão tem que estar em primeiro lugar. Só não vou mudar o que eu penso para agradar ninguém. Tem coisas que eu não concordo com o Renato, mas nossa relação é 1000%", respondeu Euclério sobre como vai se equilibrar no debate ideológico.

Em Cariacica, a estratégia deu certo. Euclério foi reeleito com expressivos 88,41% dos votos em 2024 e quase não enfrenta oposição na cidade.

Para ser eleito senador, porém, ele vai precisar ir além dos limites de Cariacica. O prefeito acredita que tem recall em outras cidades, pelo fato de ter sido deputado estadual por cinco mandatos.

E pretende percorrer o interior do estado aos finais de semana. "Minha prioridade é Cariacica, mas posso, num final de semana, fazer um bate-e-volta, sem problema algum", contou.

O périplo de Euclério vai ser mais um a marcar a pré-campanha de 2026, que começou com bastante antecedência.

A Gazeta integra o Saiba mais