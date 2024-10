Euclério Sampaio é reeleito em Cariacica no primeiro turno

O atual prefeito vai continuar no comando da cidade por mais quatro anos, derrotando Célia Tavares (PT) e Ivan Bastos (PL)

O prefeito Euclério Sampaio (MDB) obteve 88,41% de votos em Cariacica com 100% das urnas apuradas, garantindo a reeleição no primeiro turno para mais quatro anos no comando da cidade. Ele obteve 168.771 votos dos eleitores do município.