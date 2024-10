Santinhos de candidatos sujam ruas durante eleições no ES

De acordo com a Justiça Eleitoral, é ilegal distribuir ou espalhar os santinhos em dia de eleição, mas prática se repete há anos

Ruas e avenidas próximas a locais de votação ficaram repletos de satinhos, em diversos locais do Espírito Santo. A prática de distribuir e espalhar esse material, considerada crime eleitoral, pode resultar em punição tanto para quem entrega quanto para o candidato. No entanto, a prática se repete há anos, e pôde ser vista também neste domingo de votação (6), em fotos e vídeos enviados para a reportagem de A Gazeta.

Na entrada da EEEFM Hunney Everest Piovesan, o local com maior número de eleitores aptos a votar em Cariacica, era possível se deparar com a poluição dos impressos pela manhã.

Outros pontos de votação como CEEFMTI Conde de Linhares, no Centro de Colatina; a EMEF Alvimar Silva,no bairro Mário Cypreste, a escola Francisco Lacerda de Aguiar (FLA) em São Pedro 1 e a EMEF Feu Rosa, também ficaram infestados de santinhos.

Conforme a Resolução n° 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a propaganda eleitoral no dia de votação — conhecida como boca de urna — é considerada crime por ser um meio de beneficiar candidatos e partidos com a persuação de indecisos.