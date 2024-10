Eleitores votam no maior local de votação de Linhares: 'Momento importante'

Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Marília de Rezende Scarton Coutinho, é o maior local de votação do município, com 7006 votantes

Muitos eleitores já estavam na fila antes mesmo de o relógio marcar 8h, horário de abertura dos locais de votação neste domingo (6) de eleições municipais na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Marília de Rezende Scarton Coutinho, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A unidade é o maior local de votação do município, com 7006 votantes.