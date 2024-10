Aos 94 anos, aposentado vai votar em Cachoeiro 'para ver Brasil mudar'

Um jovem de 20 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sábado (5). A Polícia Militar informou que, no local, os militares constataram que o motociclista invadiu a contramão em uma curva e colidiu frontalmente com o automóvel. A vítima não foi identificada.

Segundo a Polícia Militar, a perícia foi acionada. Em relação ao motorista do carro, a PM disse que ele e um passageiro que estava no banco do carona foram levados para o Hospital Dr. Alceu Melgaço, no município. Após atendimento médico, o condutor do automóvel foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.