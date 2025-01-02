Inspiração para novos prefeitos: 10 projetos premiados no Brasil e no ES

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Painel de Medicamentos - Vitória (ES)

O Painel de Medicamentos é uma plataforma que informa diariamente a disponibilidade de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Vitória. A ferramenta ainda permite a realização de pesquisa sobre a disponibilidade de um medicamento específico em todas as 29 UBS da capital. Essas informações são atualizadas a partir dos dados gerenciados pela equipe da Assistência Farmacêutica de Vitória no Sistema da Rede Bem Estar. O projeto ficou com o terceiro lugar do Prêmio Boas Práticas Senador Gerson Camata - Categoria Governança Municipal.

02

Programa Alimentação Escolar Regionalizada - Tauá (CE)

Ao constatar que na compra da alimentação escolar predominavam os fornecedores de fora do município, a prefeitura de Tauá estimulou que pequenos empreendedores se agregassem em cooperativas, e o poder público implementou uma política de compras governamentais. Com isso, puderam passar a atender demandas em escala, garantindo a qualidade do fornecimento de produtos locais para o cardápio escolar, incluindo itens como carneiro, mel, queijo e filé de peixe, beneficiando agricultores, pecuaristas e agroindústrias. A medida levou renda e estabilidade financeira para os produtores, fortalecendo o desenvolvimento econômico regional. O projeto venceu o Prêmio Prefeitura Empreendedora Sebrae - categoria Compras Governamentais.

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Sala do Empreendedor Inteligente - Estreito (MA)

Para evitar que os empresários precisem se deslocar a diversos órgãos para resolver problemas, a Sala do Empreendedor Inteligente integra diversos órgãos. Uma infraestrutura ampla de 500m² reúne os seguintes serviços: atendimento ao Micro Empreendedor Individual, Bombeiro Militar, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Tributos, Receita Estadual, Serviço de Inspeção Municipal, Associações e Cooperativas, Sala Digital, Coworking, Parceiros, Justiça Federal, Auditório, Coordenação e quatro secretarias. A ideia é ter um ambiente único para informações, orientações, emissões de taxas e tributos, fiscalizações e deliberações, com resposta rápida, simplificando e reduzindo o tempo de abertura de empresas, agilizando licenças e fornecendo informações. O projeto venceu o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor - Categoria Sala do Empreendedor.

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Veredas Formativas - Curitiba (PR)

A Prefeitura de Curitiba lançou o projeto Veredas Formativas para garantir a formação continuada dos professores da rede municipal. A meta é oferecer oportunidades de aprendizado para os profissionais de educação, através de treinamentos e atividades culturais. O programa também mira empoderar os docentes para a decisão de como desenvolver suas carreiras. O projeto oferece diversos formatos de treinamento - presencial, híbrido e remoto - em diversos temas, e promove o crescimento pessoal através de atividades como eventos de teatro, música e literatura. Só em 2023, foram conduzidas 883 atividades formativas, atendendo 16.728 professores e impactando a formação de 132.934 estudantes. Venceu o prêmio Unesco Hamdan.

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Tótens de Monitoramento - Santa Bárbara d’Oeste (SP)

A cidade no interior de São Paulo aderiu a uma forma de tecnologia de monitoramento para reduzir seus índices de violência. A Prefeitura instalou totens com câmeras de monitoramento, equipados com botões de acionamento da Guarda Municipal para emergências. São 22 totens espalhados pela cidade, especialmente em locais de grande fluxo de circulação de pessoas, e a administração avalia expandir o projeto. A solução foi criada pela empresa Helper Tecnologia, que faz a manutenção dos equipamentos. Com o projeto, a cidade liderou o ranking de segurança estadual, segundo um levantamento do Instituto Sou da Paz de 2021.

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Política de resiliência climática - Belo Horizonte -(MG)

Com o entendimento de que os municípios têm papel fundamental na implantação de políticas públicas de mitigação e adaptação em relação às mudanças climáticas, Belo Horizonte possui uma série de ações nesse sentido. A cidade conta com um Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência, um Plano de Redução de Emissões e, em 2022, lançou o Plano Local de Ação Climática. De forma forma coletiva e integrada, tem caminhado na implementação de medidas que contribuem para a redução das emissões de gases de efeito estufa, por meio da gestão dos resíduos, o uso de energias renováveis, o planejamento urbano e o uso do solo, com incentivo à adoção de práticas mais sustentáveis. Venceu o Prêmio InovaCidade 2023.

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Lan House Social - Campina Grande (PB)

Em uma iniciativa de inclusão digital e social, visa proporcionar acesso à internet e capacitações tecnológicas para fomentar a cidadania. O espaço oferece recursos tecnológicos e 13 cursos gratuitos na área de tecnologia, como programação e design, para todas as faixas etárias. A cidade conta com sete Lan Houses Sociais, com planos de expansão, e já formou mais de 1,5 mil alunos. Entre os parceiros está o Ministério Público do Trabalho, que financiou a compra dos computadores. Venceu o Prêmio InovaCidade 2024.

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Esquadrão de Inovação e Transformação Aberta - Recife (PE)

Lançado em 2022, o projeto “E.I.T.A. Recife” identifica desafios no município, cria soluções para testes em três etapas, e só ao fim desse período, elas são aplicadas em larga escala. Com a estratégia de ser um governo aberto, a administração convoca startups em busca de soluções inovadoras para a cidade. Um dos problemas que a proposta conseguiu solucionar foi a alta incidência de faltas a consultas e exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Venceu o Prêmio Smart City Expo Curitiba - categoria “Cidades Inteligentes”.

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Programa Requalifica Centro - São Paulo (SP)

Na capital paulista, a Lei 17.577/21 cria incentivos para estimular os projetos de qualificação de prédios antigos da região central da cidade, através do retrofit. Com a prática, edifícios históricos sofrem adequações estruturais, são modernizados em conformidade com a legislação e as práticas atuais, e mantêm suas características arquitetônicas. A ideia é estimular o uso dos imóveis, combater a ociosidade e adensar o centro da cidade. Embora não diretamente ligados ao programa, diversas obras de retrofit Brasil afora já foram premiados internacionalmente em reconhecimentos das áreas de design e arquitetura.

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Pronto Atendimento Digital 24h - Esteio (RS)