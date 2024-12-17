O prefeito Luciano Pimenta é alvo de ação por abuso de poder político e econômico Crédito: Reprodução/Instagram

A Gazeta teve acesso ao processo, que corre em segredo de justiça. A ação foi ajuizada pelo Podemos, partido do segundo colocado nas eleições municipais deste ano na cidade, em 20 de outubro. Tanto o Ministério Público Eleitoral quanto a Justiça Eleitoral consideraram que a ação atende aos requisitos legais para prosseguir.

Em novembro, a reportagem já havia informado que Luciano Pimenta e a primeira-dama, Valéria Hollunder Klippel, que também é a secretária de Meio Ambiente da cidade, foram denunciados pelo Ministério Público (MP) em um caso referente à construção de uma ponte em área de competência federal. Já no início de dezembro, a reportagem mostrou uma ação do Ministério Público Eleitoral (MPE) pedindo a cassação do prefeito e seu vice, Stewand Berger Schultz (PP), por utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social e abuso de poder político e econômico.

Your browser does not support the audio element. Justiça recebe ação eleitoral contra prefeito e vice reeleitos em Afonso Cláudio

A ação que veio à tona agora foi ajuizada pelo diretório municipal de Afonso Cláudio do Podemos, partido do candidato a prefeito derrotado Marcio Cda, que foi o segundo colocado da disputa. A sigla argumenta, entre outros pontos, que no mandato atual o prefeito teria intensificado a realização de obras, distribuição de serviços e doações em ano eleitoral ante os primeiros anos de sua gestão, desequilibrando o pleito.

Entre os casos citados, o partido destaca a distribuição de notebooks para professores de escolas públicas em ano eleitoral. Outro argumento foi a contratação de atrações musicais nacionais para um evento agropecuário divulgado durante o período de campanha eleitoral. Um dos shows, cita a legenda, ocorreu no dia do aniversário do prefeito.

A ação também assinala a suposta realização de obras em período eleitoral, incluindo a ponte construída em área de competência federal que já é tema dos outros dois processos. O partido ainda ressaltou que, “enquanto o candidato à reeleição obteve 8.706 votos (46,77% votos válidos), o candidato concorrente Márcio CDA obteve 8.602 votos (46,21% votos válidos)”.