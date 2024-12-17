Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Justiça recebe ação eleitoral contra prefeito e vice reeleitos em Afonso Cláudio

Processo foi proposto pelo Podemos, partido do candidato que ficou na segunda colocação no pleito deste ano na cidade

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 16:58

Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

17 dez 2024 às 16:58
O prefeito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta, do PP
O prefeito Luciano Pimenta é alvo de ação por abuso de poder político e econômico Crédito: Reprodução/Instagram
Além de ser alvo de uma denúncia por improbidade e de ação de investigação judicial eleitoral (Aije) pela construção de uma ponte em área federal, casos já noticiados por A Gazeta, o prefeito reeleito de Afonso Cláudio, Luciano Roncetti Pimenta (PP), é alvo de mais uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder político e econômico.
A Gazeta teve acesso ao processo, que corre em segredo de justiça. A ação foi ajuizada pelo Podemos, partido do segundo colocado nas eleições municipais deste ano na cidade, em 20 de outubro. Tanto o Ministério Público Eleitoral quanto a Justiça Eleitoral consideraram que a ação atende aos requisitos legais para prosseguir.
Em novembro, a reportagem já havia informado que Luciano Pimenta e a primeira-dama, Valéria Hollunder Klippel, que também é a secretária de Meio Ambiente da cidade, foram denunciados pelo Ministério Público (MP) em um caso referente à construção de uma ponte em área de competência federal. Já no início de dezembro, a reportagem mostrou uma ação do Ministério Público Eleitoral (MPE) pedindo a cassação do prefeito e seu vice, Stewand Berger Schultz (PP), por utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social e abuso de poder político e econômico.
Justiça recebe ação eleitoral contra prefeito e vice reeleitos em Afonso Cláudio
A ação que veio à tona agora foi ajuizada pelo diretório municipal de Afonso Cláudio do Podemos, partido do candidato a prefeito derrotado Marcio Cda, que foi o segundo colocado da disputa. A sigla argumenta, entre outros pontos, que no mandato atual o prefeito teria intensificado a realização de obras, distribuição de serviços e doações em ano eleitoral ante os primeiros anos de sua gestão, desequilibrando o pleito.
Entre os casos citados, o partido destaca a distribuição de notebooks para professores de escolas públicas em ano eleitoral. Outro argumento foi a contratação de atrações musicais nacionais para um evento agropecuário divulgado durante o período de campanha eleitoral. Um dos shows, cita a legenda, ocorreu no dia do aniversário do prefeito.
A ação também assinala a suposta realização de obras em período eleitoral, incluindo a ponte construída em área de competência federal que já é tema dos outros dois processos. O partido ainda ressaltou que, “enquanto o candidato à reeleição obteve 8.706 votos (46,77% votos válidos), o candidato concorrente Márcio CDA obteve 8.602 votos (46,21% votos válidos)”.
Apesar de ter sido recebida pela Justiça, a ação ainda não teve os méritos analisados. Assim como na outra ação eleitoral, esta pede a cassação dos diplomas do prefeito e seu vice, a desconstituição do mandato e sanção de inelegibilidade por oito anos. A Gazeta procurou a Prefeitura de Afonso Cláudio para se posicionar, mas não obteve retorno.

LEIA MAIS

MP Eleitoral pede cassação de prefeito e vice reeleitos em Afonso Cláudio

MPES denuncia prefeito reeleito e primeira-dama de Afonso Cláudio por improbidade

Prefeito de Afonso Cláudio sofre atentado a tiros e polícia investiga caso

Afonso Cláudio elege candidato com 104 votos de diferença para o 2º colocado

Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Afonso Cláudio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Afonso Cláudio Justiça Eleitoral Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual
Imagem de destaque
Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha
Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados