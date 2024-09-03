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Eleições 2024

Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Afonso Cláudio

Além do atual prefeito, que busca a reeleição, outros quatro concorrentes registraram candidatura junto à Justiça Eleitoral
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

03 set 2024 às 13:31

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 13:31

Cinco candidatos buscam conquistar a Prefeitura de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, nas Eleições 2024. Registraram as chapas concorrentes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o atual prefeito Luciano Pimenta (PP), os ex-vereadores Márcio CDA (Podemos) e Baé (Avante), o ex-servidor municipal João Costela (DC) e o agricultor Luciano Mageski (Psol).
Pimenta, eleito em 2020 pelo PSL com 37,75% dos votos, busca a reeleição acompanhado do presidente municipal do PP, Steward Schultz, atual vice-prefeito. A chapa puro-sangue – quando os candidatos a prefeito e vice são do mesmo partido – conta com apoio da coligação Compromisso com o Progresso, composta por PDT, MDB e PSB, além do PP.
Segundo colocado na disputa que elegeu o atual prefeito, Márcio CDA é novamente candidato à prefeitura. Neste ano, o ex-vereador firmou parceria com o PSD, que garantiu a vaga de vice na chapa com Edélio Guedes. União Brasil, PRD e a Federação PSDB-Cidadania completam a coligação que apoiará Márcio CDA.
Já Baé, que já ocupou uma vaga na Câmara Municipal há mais de 30 anos, tem alianças com Republicanos e Agir. O candidato é presidente municipal de seu partido no município, assim como os também candidatos João Costela e Luciano Mageski, que comandam, respectivamente, os diretórios do DC e do Psol em Afonso Cláudio.
Enquanto Mageski conta com apoio do Rede, partido federado ao Psol nacionalmente, Costela não firmou alianças com outras legendas.

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