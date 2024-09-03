Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Afonso Cláudio

Pimenta, eleito em 2020 pelo PSL com 37,75% dos votos, busca a reeleição acompanhado do presidente municipal do PP, Steward Schultz, atual vice-prefeito. A chapa puro-sangue – quando os candidatos a prefeito e vice são do mesmo partido – conta com apoio da coligação Compromisso com o Progresso, composta por PDT, MDB e PSB, além do PP.

Segundo colocado na disputa que elegeu o atual prefeito, Márcio CDA é novamente candidato à prefeitura. Neste ano, o ex-vereador firmou parceria com o PSD, que garantiu a vaga de vice na chapa com Edélio Guedes. União Brasil, PRD e a Federação PSDB-Cidadania completam a coligação que apoiará Márcio CDA.

Já Baé, que já ocupou uma vaga na Câmara Municipal há mais de 30 anos, tem alianças com Republicanos e Agir. O candidato é presidente municipal de seu partido no município, assim como os também candidatos João Costela e Luciano Mageski, que comandam, respectivamente, os diretórios do DC e do Psol em Afonso Cláudio.