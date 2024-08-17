A Gazeta lança ferramenta com perfil dos candidatos nas Eleições 2024

Na página dos candidatos, o eleitor tem acesso a dados como nome de urna, número e partido

“A ferramenta permite ao eleitor passear, de forma simples, pelas informações dos candidatos. Ele pode consultar pelo celular, de onde estiver, os dados daqueles que podem receber seu voto. A ideia é facilitar a vida das pessoas”, explica Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta.