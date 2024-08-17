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De olho nas urnas

A Gazeta lança ferramenta com perfil dos candidatos nas Eleições 2024

Na página, eleitor pode conhecer melhor os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador dos 78 municípios capixabas; confira como usar
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

16 ago 2024 às 21:33

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 21:33

Página dos Candidatos
Na página dos candidatos, o eleitor tem acesso a dados como nome de urna, número e partido Crédito: A Gazeta
Já pensou em poder pesquisar as informações sobre todos os candidatos do seu município em um só lugar? Para ajudar o eleitor a conhecer os concorrentes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador no Espírito Santo, A Gazeta lançou uma ferramenta que disponibiliza os perfis detalhados dos candidatos nas Eleições 2024. Para acessá-la acesse ou digite https://www.agazeta.com.br/eleicoes/candidatos.
Neste ano, segundo os dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), o Espírito Santo vai contar com mais de 9,6 mil candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador.  A ferramenta reúne dados sobre eles para que o eleitor possa se informar e decidir o voto. 
Pela plataforma, o eleitor pode buscar o perfil de interesse por cidade, cargos em disputa, partido ou, ainda, pelo nome ou número do candidato que quer conhecer melhor. Ao clicar no ícone de cada um dos candidatos, é possível conferir dados como profissão, escolaridade, cidade e data de nascimento, além da lista de bens declarados. As informações que constam na ferramenta são aquelas declaradas pelos próprios candidatos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
“A ferramenta permite ao eleitor passear, de forma simples, pelas informações dos candidatos.  Ele pode consultar pelo celular, de onde estiver, os dados daqueles que podem receber seu voto. A ideia é facilitar a vida das pessoas”, explica Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta.
A página do perfil dos candidatos chega para fortalecer ainda mais a cobertura de A Gazeta nas Eleições 2024, que reúne informações didáticas sobre o processo eleitoral e a movimentação política no Espírito Santo com conteúdos multimídia. Para ficar bem informado, acesse  https://www.agazeta.com.br/eleicoes.

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