Eleições 2024: saiba quem é e quem não é obrigado a votar

Quase 3 milhões de capixabas estão aptos a ir às urnas no dia 6 de outubro Crédito: Freepik

O voto é obrigatório no Brasil, mas não para todo mundo. De acordo com a Constituição Federal, homens e mulheres, brasileiros ou naturalizados, de 18 a 70 anos e alfabetizados, precisam cumprir com suas obrigações eleitorais.

Esses eleitores, apesar de cumprirem os requisitos para a obrigatoriedade, ainda precisam estar em dia com a Justiça Eleitoral, ou seja, precisam ter votado nas últimas eleições ou justificado uma possível ausência.

Aqueles que não registraram a biometria no período não precisam se preocupar, pois ainda será possível exercer o voto sem ela.

Voto facultativo

Além do grupo das pessoas que são obrigadas a votar, existem aqueles que, segundo a lei, podem votar apenas se quiserem. São eles: jovens entre 16 e 18 anos, analfabetos e idosos maiores de 70 anos.