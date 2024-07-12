Eleições 2024: mais de 400 mil estão livres de votar no ES; entenda o motivo

Entre os 2.999.938 eleitores registrados no Tribunal Superior Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), 411.512 não serão obrigados a votar nas eleições municipais no Estado em 2024, conforme dados divulgados até o mês de junho. São 14.917 pessoas a mais desobrigadas a irem às urnas neste ano em comparação com as últimas eleições, em 2022, que teve 396.595 eleitores facultativos. Os números atuais são 3,7% maiores do que os dados de dois anos atrás.

Conforme a Constituição Federal, o voto é opcional para jovens de 16 e 17 anos, idosos com mais de 70 anos, analfabetos e adolescentes de 15 anos que completarão 16 anos até o primeiro turno da eleição.

Além do aumento no número de eleitores facultativos no Espírito Santo, cresceu também o número de jovens aptos a votar. De janeiro a março de 2022, o Estado registrou 34.981 eleitores com idades entre 15 e 17 anos. Já no mesmo período de 2024, o TSE contabilizou 47.653 jovens, número que representa um aumento de 36,2%.

O aumento é resultado das campanhas #SerEleitor, do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), e da Semana do Jovem Eleitor, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que estimularam a população jovem a tirar o título e exercer seu direito a voto.

Espírito Santo registrou aumento no número de eleitores facultativos Crédito: Shutterstock

Aumento em relação a 2020

O pleito de 2024 conta também com um aumento na quantidade de eleitores facultativos registrados em relação a 2020, ano das últimas eleições municipais realizadas no país. Na ocasião, 352.186 eleitores não foram obrigados a votar, 59.326 (16,81%) a menos do que neste ano.

*A reportagem considerou dados do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) divulgados até o mês de junho de 2024