Dados inéditos: mais de 1,5 mil quilombolas no ES votam nas eleições de 2024

Por que estamos falando disso?

O perfil do eleitor pode determinar os rumos da eleição, uma vez que tende a vencer o candidato com as ideias que mais se aproximam com as da maior parte da população votante. Os dados sobre o eleitorado ajudam os candidatos a compreenderem as características e as necessidades dos eleitores e, assim, direcionar seus planos de governo de acordo com as necessidades da população.



Para colocar na agenda:

Agora que você sabe o perfil das pessoas que vão eleger os próximos governantes, fique de olho também no perfil dos candidatos.

Candidaturas - 20 de julho e 5 de agosto

Propagandas eleitorais - a partir de 16 de agosto

Onde encontrar os dados sobre o eleitor:

Veja mais detalhes sobre o eleitorado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)