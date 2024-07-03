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Perfil do eleitor

Dados inéditos: mais de 1,5 mil quilombolas no ES votam nas eleições de 2024

Desde 2022 os eleitores podem informar se fazem parte de comunidades quilombolas e esta é a primeira vez na história que dados sobre grupo estão no perfil do eleitorado capixaba
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

03 jul 2024 às 11:31

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 11:31

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Em 2024, mais de 3 milhões no Espírito Santo poderão votar nos próximos prefeitos e vereadores dos 78 municípios capixabas Crédito: Shutterstock
Em 6 de outubro deste ano, 1.526 quilombolas no Espírito Santo poderão ir às urnas votar para eleger prefeitos e vereadores dos 78 municípios capixabas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É a primeira vez na história que os dados sobre esse grupo estão no perfil do eleitorado capixaba.
Os novos dados não significam que os quilombolas não votavam anteriormente. O que mudou é que desde novembro de 2022 pessoas desse grupo podem informar sua comunidade e língua na Justiça Eleitoral durante a atualização e cadastro do título de eleitor, possibilitando que as informações sejam computadas pelo TSE.

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Ao todo, são mais de 15,6 mil quilombolas em 11 territórios tradicionais oficialmente demarcados em solo capixaba, distribuídos em 26 municípios do Espírito Santo. Os quilombolas representam 0,05% do eleitorado capixaba, sendo que a maioria dos eleitores das comunidades quilombolas têm entre 35 e 39 anos.
Jamile Vicente, de 21 anos, da comunidade quilombola de São Pedro, em Ibiraçu.
Jamile Vicente, de 21 anos, da comunidade quilombola de São Pedro, em Ibiraçu. Crédito: Acervo pessoal
Quem reconhece a importância dessa representação é Jamile Vicente, da comunidade quilombola de São Pedro, em Ibiraçu. Ela notou que muitos jovens preferem votar apenas na idade obrigatória, mas ressalta que voto deles é essencial para cidadania e melhorar a qualidade de vida na comunidade.
"Infelizmente, ainda temos casas que não tem saneamento básico, água potável, além da questão da saúde, principalmente mental. Esses dados trazem o reconhecimento em saber que também existem jovens quilombolas eleitores, que irão reivindicar os direitos da comunidade"
Jamile Vicente - Administradora da Padaria Mulheres Quilombolas
Mesmo com essa representatividade histórica, cultural e numérica, não é a primeira vez que a falta de dados causa problemas para as comunidades tradicionais. O representante estadual da Coordenação das Comunidades Quilombolas (CONAQ), Domingos Capota, esclarece que a dificuldade das políticas públicas chegarem aos quilombos se dá pelo preconceito.
“Devido ao preconceito histórico, os governantes costumam dar prioridade às áreas urbanas, se esquecendo dos quilombos. A falta de investimento na comunidade, de saneamento básico, de educação de qualidade atinge nossas comunidades, que ainda sem garantia de defesa do nosso território.  Por isso o voto é tão importante, nós como quilombolas podemos escolher quem nos represente e defenda nossas lutas.”, observa Domingos.

Mudança no cadastro do eleitor

Os eleitores podem informar, além dos dados pessoais, outros dados como identidade de gênero  - cisgênero e transgênero -, raça, cor, e etnia - como quilombola e indígena. Outra novidade é que a pessoa poderá informar se é intérprete de Libras para poder auxiliar pessoas com deficiência auditiva no dia da eleição.
O TSE ressalta que a qualificação do cadastro eleitoral com esses novos dados biográficos é um processo gradual, pois depende, em regra, da iniciativa de pessoas que realizam alguma operação eleitoral.

Perfil do eleitor

Por que estamos falando disso?
O perfil do eleitor pode determinar os rumos da eleição, uma vez que tende a vencer o candidato com as ideias que mais se aproximam com as da maior parte da população votante. Os dados sobre o eleitorado ajudam os candidatos a compreenderem as características e as necessidades dos eleitores e, assim, direcionar seus planos de governo de acordo com as necessidades da população.

Para colocar na agenda:
Agora que você sabe o perfil das pessoas que vão eleger os próximos governantes, fique de olho também no perfil dos candidatos.
Candidaturas - 20 de julho e 5 de agosto
Propagandas eleitorais - a partir de 16 de agosto

Onde encontrar os dados sobre o eleitor:
Veja mais detalhes sobre o eleitorado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

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