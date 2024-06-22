Empresariado no ES já olha para as eleições de 2026

Parece cedo, mas para eles não é. O PIB capixaba já se articula para as eleições de 2026. Preocupados com a sucessão do governador Renato Casagrande . O que será o amanhã? Este é o foco. Nas entrelinhas, a questão é: como vai ficar o pacto regional de poder?

Enquanto as elites políticas se preparam para as eleições municipais deste ano , também de olho no barômetro para 2026, os empresários projetam o novo pacto de poder que vai sair lá na frente.

Nesta direção, a preocupação central é conjecturar sobre a permanência (ou não) das políticas públicas. As candidaturas que já estão na estrada de 2026 representam quais escolhas de políticas públicas? A Nota A no Tesouro Nacional será mantida? Quais deverão ser as prioridades? Tudo isto é, ao mesmo tempo, origem e destino do pacto de poder.

Nos 24 anos de 2003 a 2027, as gestões de Paulo Hartung (três mandatos) e de Renato Casagrande (também três mandatos) terão consolidado um núcleo duro de Políticas Públicas de Estado, mais do que de governos, tanto na gestão da economia , quanto na área social.

No ES, a gestão da economia se tornou uma agenda de Estado, combinando incentivos e instrumentos regionais e federais. Resultou em mudança no perfil econômico estadual. Esta mudança está em curso. Vai continuar? Resultou, também, num modelo tripartite de atração de investimentos: capital regional, capital nacional e capital internacional. Vai continuar?

Na educação , também foi desenhada uma Política Pública de Estado. Ganhou sustentabilidade. Na prática, é um pacto pela educação em constante mutação e aperfeiçoamento. Com ênfase no desenvolvimento das capacidades cognitivas e nas competências socioemocionais. E na tecnologia e ensino profissionalizante. Incluindo a educação “STEAM” (foco em ciências, tecnologia, engenharia e matemática).

Na segurança , o ES também avançou para consolidar uma Política de Estado. O cerne da política foi a ênfase nos projetos Estado Presente e Ocupação Social. Com redução da taxa de homicídios. Houve constante mutação, aperfeiçoamento e inovação tecnológica. Mas ainda é preciso repactuar a articulação federativa e maior envolvimento do governo federal. A questão da segurança é um problema nacional.

Ações de governo e sociedade resultaram em agregação de vontades e forças sociais, econômicas, políticas e culturais em torno de um projeto de desenvolvimento regional – integrado ao desenvolvimento nacional e à globalização dos mercados. A resultante é um pacto regional de poder. Este pacto vai mudar depois de 2026? Eis a questão colocada pelo empresariado.