Olhando para 2026, Casagrande alerta: "temos que manter o ES fora dessa insanidade nacional"

O governador Renato Casagrande, que estava na plateia e fechou o evento discursando, não perdeu a oportunidade dada pela executiva da Petrobras e mandou alguns recados. "O Espírito Santo vem bem, é verdade, mas é importante sempre lembrar que isto não está dado, não foi fácil chegarmos até aqui (em janeiro de 2003, o Estado devia três folhas salariais aos servidores, não havia qualquer estabilidade). Temos que olhar sempre para o passado, para aprendermos, e lembrar que o futuro depende de nós".

Desde 2003, Paulo Hartung e Renato Casagrande se revezam no comando do Espírito Santo. Neste período, apesar das divergências políticas entre os dois, o Estado avançou sob o ponto de vista fiscal, institucional e nas entregas para a população. Claro que não estamos no paraíso, muito pelo contrário, mas os avanços, de 2003 para cá, são evidentes. Em 2026, Casagrande não poderá disputar e Paulo Hartung já disse que voltar a governar o Espírito Santo não está nos seus planos. O atual mandatário terá a responsabilidade de conduzir a passagem de bastão de uma das mais longevas e proveitosas eras da política capixaba. A polarização e o mau uso das redes sociais deixaram o trabalho um tanto quanto mais complicado.