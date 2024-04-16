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Negócios

Papo de Valor #02: mercado imobiliário de Cariacica, Viana, Serra e Vila Velha é multioportunidade

A Região Metropolitana de Vitória ainda tem grande áreas disponíveis e vem recebendo investimentos em infraestrutura urbana, o que amplia as possibilidades de aporte

Públicado em 

16 abr 2024 às 12:19
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O Papo de Valor #02 joga luz para as várias boas oportunidades abertas pelo mercado imobiliário na Região Metropolitana de Vitória. Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana têm desde imóveis valorizados de frente para o mar até grandes áreas dedicadas para indústrias e armazéns logísticos, passando pela entrada de grandes fundos de investimento viabilizando novos bairros. O volume de recursos movimentados é grande e, claro, as possibilidades abertas também.
No Papo #02 converso com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) do Espírito e fundador da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, Douglas Vaz, e com Eduardo Fontes, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi-ES) e executivo do Grupo Metron.
Lançado no dia 9 de abril, o Papo de Valor é o videocast da coluna. É um espaço exclusivo para debater a economia e os negócios do Espírito Santo.

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Papo de Valor #02: Abdo Filho entrevista Douglas Vaz (à frente) e Eduardo Fontes
Papo de Valor #02: Abdo Filho entrevista Douglas Vaz (à frente) e Eduardo Fontes Crédito: Farley Sil

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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