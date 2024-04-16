Papo de Valor #02: mercado imobiliário de Cariacica, Viana, Serra e Vila Velha é multioportunidade

O Papo de Valor #02 joga luz para as várias boas oportunidades abertas pelo mercado imobiliário na Região Metropolitana de Vitória. Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana têm desde imóveis valorizados de frente para o mar até grandes áreas dedicadas para indústrias e armazéns logísticos, passando pela entrada de grandes fundos de investimento viabilizando novos bairros. O volume de recursos movimentados é grande e, claro, as possibilidades abertas também.

No Papo #02 converso com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) do Espírito e fundador da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, Douglas Vaz, e com Eduardo Fontes, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi-ES) e executivo do Grupo Metron.

Lançado no dia 9 de abril, o Papo de Valor é o videocast da coluna. É um espaço exclusivo para debater a economia e os negócios do Espírito Santo.