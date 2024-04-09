Papo de Valor #01: as novas frentes de expansão do mercado de imóveis de Vitória

A terça-feira (09) é de estreia aqui na coluna! Estou lançando o videocast Papo de Valor, espaço reservado para debatermos a economia e os negócios do Espírito Santo. O objetivo é apontar e aprofundar tendências, soluções, problemas e sempre estar à frente dos acontecimentos que impactam os negócios. Nessa primeira temporada serão três episódios sobre os rumos do mercado de imóveis no Estado. O primeiro sai hoje, o segundo na próxima terça (16) e o terceiro no dia 23 abril. Outros temas e episódios virão na sequência. Claro, conto com o apoio e a audiência de vocês!