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Negócios

Papo de Valor #01: as novas frentes de expansão do mercado de imóveis de Vitória

Papo de Valor, videocast da coluna Abdo Filho, estreia, nesta terça-feira (09), em A Gazeta abordando os rumos do setor imobiliário na Capital do Espírito Santo. O espaço é reservado para debater os rumos da economia e dos negócios no Estado

Públicado em 

09 abr 2024 às 13:54
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A terça-feira (09) é de estreia aqui na coluna! Estou lançando o videocast Papo de Valor, espaço reservado para debatermos a economia e os negócios do Espírito Santo. O objetivo é apontar e aprofundar tendências, soluções, problemas e sempre estar à frente dos acontecimentos que impactam os negócios. Nessa primeira temporada serão três episódios sobre os rumos do mercado de imóveis no Estado. O primeiro sai hoje, o segundo na próxima terça (16) e o terceiro no dia 23 abril. Outros temas e episódios virão na sequência. Claro, conto com o apoio e a audiência de vocês!
Neste episódio, converso com Alexandre Schubert, diretor da Ademi (Associação Empresas do Mercado Imobiliário) do Espírito Santo e da VTO Polos Empresariais, e com José Luis Galveas, presidente da Galwan, sobre os rumos do mercado de imóveis de Vitória, o espaço mais valorizado do Estado e um dos mais caros do Brasil. Para onde vai o crescimento? A que o investidor deve estar atento? Qual é o futuro do Centro Capital? Qual será o papel de bairros como Santo Antônio, São Pedro e entorno nesta expansão? Tudo isso no Papo de Valor #01! Vamos juntos!
Primeiro episódio do videocast Papo de Valor: Abdo Filho entrevista Alexandre Schubert (de branco) e José Luis Galveas
Primeiro episódio do videocast Papo de Valor: Abdo Filho entrevista Alexandre Schubert e José Luis Galveas (de rosa) Crédito: Farley Sil

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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