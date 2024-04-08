Gestora carioca de contratos de energia foca em expansão no ES

Hoje, a Liven atende mais de 18 unidades consumidoras em seis municípios capixabas gerindo cerca de 2 Megawatts-hora (MWh). Essa energia, fornecida principalmente a empresas locais, é suficiente para abastecer quase 10 mil residências por mês. A intenção é abrir negociações com, pelo menos, 100 companhias de alta tensão no Estado.

“O setor de energia no Brasil vai mudar para melhor a partir deste ano. Queremos que o mercado livre de energia chegue ao maior número de pessoas", afirma Diogo Bueno, co-fundador da Liven. De acordo com a Associação Brasileira de Comercializadores de Energia Elétrica, o Mercado Livre de Energia, com a redução da faixa de consumo permitida para a migração para R$ 10 mil, deve receber 70 mil novos consumidores no Brasil. Nos últimos 12 meses, o setor de energia livre do Brasil teve um aumento de 23% no número de consumidores, alcançando quase 38 mil unidades.