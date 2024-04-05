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Negócios

Grupo Lider compra concessionária de motos Estrela H, do Sul do ES

Vai ser a primeira vez do Grupo Lider no mercado capixaba de motocicletas. As unidades Estrela H passam a se chamar Motolider

Públicado em 

05 abr 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Concessionária de motocicletas do Grupo Líder
Concessionária de motocicletas do Grupo Líder Crédito: Divulgação/Grupo Lider
O Grupo Lider, um dos maiores do mercado automotivo capixaba, comprou toda a operação - concessionárias e pontos de venda - da Estrela H, empresa do Sul do Estado que pertencia ao Grupo Solução. No Espírito Santo desde 1980 e trabalhando com as mais diversas marcas de carros, vai ser a primeira vez do Grupo Lider no mercado capixaba de motocicletas. As unidades Estrela H passam a se chamar Motolider.
O negócio envolve três concessionárias Honda - Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Campos dos Goytacazes (RJ) - e sete pontos de venda - Guaçuí, Alegre, Bom Jesus, Castelo, Itaipava, Marataízes e Rio Novo do Sul. Com a aquisição, o Grupo Lider passa a contar, em toda a sua operação, com 17 concessionárias de motos e 21 pontos de atendimento. Além do Espírito Santo, a companhia fundada em Muriaé, Minas Gerais, está em Minas, Rio de Janeiro e Paraná.    
A aquisição contribui para posicionar a empresa entre as maiores do país no comércio de motocicletas, com previsão de venda de 36 mil unidades, em 2024. "O Grupo Lider está presente desde 1980 no Espírito Santo, onde foi muito bem recebido pelo capixaba e encontra ambiente bastante propício para negócios, contribuindo para o sucesso das nossas operações. Por isso, ao longo dos anos, fomos ampliando nossas atividades e seguimos investindo no Estado", enfatiza Eloy José Braz, Conselheiro Executivo do grupo.
Os valores envolvidos não foram divulgados.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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