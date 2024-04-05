Grupo Lider compra concessionária de motos Estrela H, do Sul do ES

O negócio envolve três concessionárias Honda - Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante e Campos dos Goytacazes (RJ) - e sete pontos de venda - Guaçuí, Alegre, Bom Jesus, Castelo, Itaipava, Marataízes e Rio Novo do Sul. Com a aquisição, o Grupo Lider passa a contar, em toda a sua operação, com 17 concessionárias de motos e 21 pontos de atendimento. Além do Espírito Santo, a companhia fundada em Muriaé, Minas Gerais, está em Minas, Rio de Janeiro e Paraná.

A aquisição contribui para posicionar a empresa entre as maiores do país no comércio de motocicletas, com previsão de venda de 36 mil unidades, em 2024. "O Grupo Lider está presente desde 1980 no Espírito Santo, onde foi muito bem recebido pelo capixaba e encontra ambiente bastante propício para negócios, contribuindo para o sucesso das nossas operações. Por isso, ao longo dos anos, fomos ampliando nossas atividades e seguimos investindo no Estado", enfatiza Eloy José Braz, Conselheiro Executivo do grupo.