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Alimentos

Rancheiro inicia investimento de R$ 80 milhões em Linhares

Fabricante de Anápolis, Goiás, é muito forte no beneficiamento de café e na produção de biscoitos. Unidade do Espírito Santo vai abrir 150 empregos

Públicado em 

04 abr 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Café
Crédito: Carlos Alberto
A Rancheiro, fabricante de alimentos de Goiás e uma importante beneficiadora de café do Centro-Oeste brasileiro, vai construir uma indústria em Linhares. Um investimento de R$ 80 milhões que será erguido no distrito de Bebedouro. A unidade capixaba terá uma linha completa de biscoitos e vai trabalhar, a princípio, com moagem de café.
A terraplanagem do terreno onde ficará a fábrica da Rancheiro já foi iniciada e a expectativa de obras é para os próximos meses. “É uma empresa que está crescendo e diversificando a produção, resolveu se instalar no Estado com o objetivo de ampliar a suas vendas no mercado da região Nordeste. A nossa localização ajudou muito”, destacou o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, que participou das negociações com a Rancheiro e, nesta quarta-feira (03), esteve no Talk Imóveis de Linhares, evento organizado pela Rede Gazeta.
Serão abertos 150 empregos, diretos e indiretos, na operação. Ainda não há data para a inauguração. A chegada da Rancheiro coloca mais um ator relevante no parque linharense de beneficiamento de café. A companhia trabalha com produto moído, grãos, cappuccino, solúvel, descafeinado e espresso. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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