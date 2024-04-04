Rancheiro inicia investimento de R$ 80 milhões em Linhares

Crédito: Carlos Alberto

A Rancheiro, fabricante de alimentos de Goiás e uma importante beneficiadora de café do Centro-Oeste brasileiro, vai construir uma indústria em Linhares. Um investimento de R$ 80 milhões que será erguido no distrito de Bebedouro. A unidade capixaba terá uma linha completa de biscoitos e vai trabalhar, a princípio, com moagem de café.

A terraplanagem do terreno onde ficará a fábrica da Rancheiro já foi iniciada e a expectativa de obras é para os próximos meses. “É uma empresa que está crescendo e diversificando a produção, resolveu se instalar no Estado com o objetivo de ampliar a suas vendas no mercado da região Nordeste. A nossa localização ajudou muito”, destacou o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, que participou das negociações com a Rancheiro e, nesta quarta-feira (03), esteve no Talk Imóveis de Linhares, evento organizado pela Rede Gazeta.