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Crescimento

Petrobras prevê aumento de até 40% na produção do ES, em 2025

A chegada de uma nova plataforma e a interligação de novos campos às estruturas já existentes vão empurrar os resultados da Petrobras no Espírito Santo

Públicado em 

03 abr 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Plataforma P-58, da Petrobras, no Litoral Sul do Espírito Santo
Plataforma P-58, da Petrobras, no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: JOÃO PAULO CEGLINSKI/AGÊNCIA PETROBRAS
A Petrobras está vislumbrando um aumento de até 40% na produção de óleo e gás no Espírito Santo no decorrer de 2025. Os executivos da estatal estão tomando por base os 161 mil barris por dia que estavam sendo extraídos ao final de 2023. Portanto, tudo dando certo, a companhia chegará ao final do ano que vem extraindo 225,4 mil barris/dia. A chegada da FPSO Maria Quitéria, com capacidade máxima para 150 mil barris por dia, e a interligação de novos campos às plataformas P-57 e P-58 vão empurrar a produção da estatal no Estado.
"Acho que teremos um 2025 interessante no Espírito Santo. A Maria Quitéria vai sair do estaleiro da China, onde está sendo construída, no segundo semestre deste ano e o primeiro óleo será extraído no primeiro semestre de 2025. Além disso, estamos fazendo a interligação de vários campos. Parece pouco, mas uma interligação no pré-sal rende até 20 mil barris de óleo por dia. Estamos enxergando uma expansão que ficará entre 30% e 40% no ano que vem", disse Eduarda Lacerda, gerente da Petrobras no Espírito Santo, na abertura da Vitória PetroShow 2024.
A grande aposta da Petrobras no Estado é o Campo de Jubarte, no Parque das Baleias, Litoral Sul do Espírito Santo. P-57 e P-58 estão lá e Maria Quitéria ficará lá também. A operação de Jubarte se dá no pós e no pré-sal. A Petrobras já estuda a viabilidade de mais uma FPSO para o mesmo local.
Um aumento de produção 40% na produção da Petrobras no Estado significa um acréscimo de 64,5 mil barris por dia. Levando em consideração o preço atual do barril de petróleo (US$ 89,12), são R$ 29,028 milhões a mais, por dia, na produção capixaba. Impacto positivo nos negócios e no pagamento de impostos, de royalties e de participações especiais.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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