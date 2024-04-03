Petrobras prevê aumento de até 40% na produção do ES, em 2025

"Acho que teremos um 2025 interessante no Espírito Santo. A Maria Quitéria vai sair do estaleiro da China, onde está sendo construída, no segundo semestre deste ano e o primeiro óleo será extraído no primeiro semestre de 2025. Além disso, estamos fazendo a interligação de vários campos. Parece pouco, mas uma interligação no pré-sal rende até 20 mil barris de óleo por dia. Estamos enxergando uma expansão que ficará entre 30% e 40% no ano que vem", disse Eduarda Lacerda, gerente da Petrobras no Espírito Santo, na abertura da Vitória PetroShow 2024.