Petrobras prevê aumento de até 40% na produção do ES, em 2025

A Petrobras está vislumbrando um aumento de até 40% na produção de óleo e gás no Espírito Santo no decorrer de 2025. Os executivos da estatal estão tomando por base os 161 mil barris por dia que estavam sendo extraídos ao final de 2023. Portanto, tudo dando certo, a companhia chegará ao final do ano que vem extraindo 225,4 mil barris/dia. A chegada da FPSO Maria Quitéria, com capacidade máxima para 150 mil barris por dia,
e a interligação de novos campos às plataformas P-57 e P-58 vão empurrar a produção da estatal no Estado.
"Acho que teremos um 2025 interessante no Espírito Santo. A Maria Quitéria vai sair do estaleiro da China, onde está sendo construída, no segundo semestre deste ano e o primeiro óleo será extraído no primeiro semestre de 2025. Além disso, estamos fazendo a interligação de vários campos. Parece pouco, mas uma interligação no pré-sal rende até 20 mil barris de óleo por dia. Estamos enxergando uma expansão que ficará entre 30% e 40% no ano que vem", disse Eduarda Lacerda, gerente da Petrobras no Espírito Santo, na abertura da Vitória PetroShow 2024.
Um aumento de produção 40% na produção da Petrobras no Estado significa um acréscimo de 64,5 mil barris por dia. Levando em consideração o preço atual do barril de petróleo (US$ 89,12), são R$ 29,028 milhões a mais, por dia, na produção capixaba. Impacto positivo nos negócios e no pagamento de impostos, de royalties e de participações especiais.